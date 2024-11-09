Тонкую талию можно получить даже без специальных упражнений на пресс

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На занятиях классическим танцем, особенно балетом, важно поддерживать мышцы пресса в тонусе. Это в итоге поможет сформировать тонкую талию. Об этом рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

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Мышцы пресса помогают поддерживать живот в подтянутом состоянии даже без специальных упражнений.

"Кроме того, мышцы живота непосредственно включаются в работу в конкретных танцевальных движениях, которые, казалось бы, направлены на другие мышцы. Например, когда мы выполняем подъем ноги наверх, то в работу включаются мышцы живота. Но чтобы это произошло, необходима правильная техника выполнения упражнения: удерживание мышц живота в напряжении и правильное положение корпуса", — отметила Бахтурина.

Наклоны корпуса в стороны из классической балетной позиции эффективно прорабатывают пресс. Для выполнения упражнения нужно подкрутить таз, копчик направить вниз, спину держать ровно, а руки поднять над головой, образуя овал. Упражнение выполняется медленно, с выдохом на усилие, пишет Газета.Ru.

Наклоны из третьей позиции ног улучшают координацию и включают в работу различные положения рук. Можно чередовать наклоны вправо и влево или выполнять 8-16 повторений.

Бахтурина рассказала, что помимо работы с корпусом, балерины выполняют специальные упражнения для пресса, например, вариации подъёма и опускания ног из партерной хореографии. Для выполнения упражнения нужно лечь на коврик, опустить плечи, подкрутить таз и прижать спину к полу. Ноги вытянуть, колени развести в стороны, пятки соединить. Медленно поднимать и опускать ноги, делая паузы и остановки. Упражнение можно усложнить, удерживая ноги в приподнятом положении. Это поможет проработать внутреннюю поверхность бедра.

Упражнение "книжка" — одно из лучших для пресса. Лёжа на полу, нужно поднять ноги и корпус как можно выше, зафиксировать положение и медленно опуститься. Важно контролировать мышцы живота и держать их в напряжении, заключила тренер.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.





Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

