Суд Москвы вынес приговор турфирме, оставившей детей на улице в Турции

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководитель турфирмы, по вине которого летом 2023 года в Турции детей выселили из отеля, получил приговор — 5 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GIrl_covering_her_face_(Unsplash).jpg by Caleb Woods caleb_woods

"Суд приговорил Вугара Алакбарова, руководителя ООО "Колибри-Тур МСК", к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу прямо в зале суда после признания виновным по 40 эпизодам мошенничества", — говорится в сообщении Головинской межрайонной прокуратуры.

По данным прокуратуры, Алакбаров, являясь фактическим руководителем ООО "Колибри-Тур МСК" и контролируя ИП Маркина, нарушал законодательство в предпринимательской деятельности. Его компании не являлись туроператорами и не имели лицензий на продажу комплексных туров. Кроме того, сведения о них отсутствовали в Едином федеральном реестре туроператоров.

В августе 2023 года из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции досрочно выселили российских детей и их вожатых. Алакбаров, получив оплату за путёвки, не выполнил обязательства по оплате гостиницы и обратных авиабилетов в Москву. Это привело к выселению детей на улицу в ночное время, создав опасную ситуацию для их жизни и здоровья.

От мошеннических действий Алакбарова пострадало 40 человек, а ущерб составил более 3,9 млн рублей.

Уточнения

Кеме́р (тур. Kemer) — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье.

