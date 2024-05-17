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Спутники размером с коробку от обуви помогут понять, почему Арктика нагревается в 2,5 раза быстрее

NASA запустит два кубсата 22 мая для полёта над полюсами

1:46
Наука

Запуск двух микроспутников (кубсатов) для полёта над Арктикой и Антарктикой запланирован на 22 мая. В среду NASA раскрыла их задачи в рамках программы PREFIRE.

NASA запустит два кубсата 22 мая для полёта над полюсами
Фото: NASA is licensed under public domain

Аппараты размером с коробку от обуви оснащены инфракрасными спектрометрами, чтобы измерять тепло, излучаемое полярными областями нашей планеты в космос.

В статье приведены "пять вещей, которые нужно знать об этой маленькой, но важной миссии".

  1. Сенсоры кубсатов в 10 раз чувствительнее, чем те, что летали в космос до сих пор. Они помогут понять, почему с 1970-х годов Арктика нагревалась более чем в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир.
  2. Датчики рассчитаны на самую длинноволновую часть инфракрасного спектра, которая в основном излучается полярными областями. Учёные намерены понять, какая часть этих лучей отражается снегом и льдом и как на это влияют облака.
  3. Это поможет построить модели изменения полярного и глобального климата и лучше предсказывать теплообмен между Землёй и космическим пространством.
  4. Кубсаты дешевле полноразмерных спутников. Они будут по очереди пролетать над полюсами каждые несколько дней.
  5. PREFIRE разработана совместно с Университетом Висконсин-Мэдисон с участием студентов и аспирантов. Таким образом происходит подготовка следующего поколения климатологов, с начала своей карьеры приучающихся к использованию спутниковых данных.

Там временем в Самарском университете им. Королёва начаты испытания российского кубсата "Аист-СТ", на который возлагаются примерно те же задачи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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