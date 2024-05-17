Спутники размером с коробку от обуви помогут понять, почему Арктика нагревается в 2,5 раза быстрее

NASA запустит два кубсата 22 мая для полёта над полюсами

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Запуск двух микроспутников (кубсатов) для полёта над Арктикой и Антарктикой запланирован на 22 мая. В среду NASA раскрыла их задачи в рамках программы PREFIRE.

Фото: NASA is licensed under public domain

Аппараты размером с коробку от обуви оснащены инфракрасными спектрометрами, чтобы измерять тепло, излучаемое полярными областями нашей планеты в космос.

В статье приведены "пять вещей, которые нужно знать об этой маленькой, но важной миссии".

Сенсоры кубсатов в 10 раз чувствительнее, чем те, что летали в космос до сих пор. Они помогут понять, почему с 1970-х годов Арктика нагревалась более чем в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. Датчики рассчитаны на самую длинноволновую часть инфракрасного спектра, которая в основном излучается полярными областями. Учёные намерены понять, какая часть этих лучей отражается снегом и льдом и как на это влияют облака. Это поможет построить модели изменения полярного и глобального климата и лучше предсказывать теплообмен между Землёй и космическим пространством. Кубсаты дешевле полноразмерных спутников. Они будут по очереди пролетать над полюсами каждые несколько дней. PREFIRE разработана совместно с Университетом Висконсин-Мэдисон с участием студентов и аспирантов. Таким образом происходит подготовка следующего поколения климатологов, с начала своей карьеры приучающихся к использованию спутниковых данных.

Там временем в Самарском университете им. Королёва начаты испытания российского кубсата "Аист-СТ", на который возлагаются примерно те же задачи.