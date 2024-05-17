Превосходные вкусовые характеристики: этот сорт свёклы даёт сочные плоды — просто тают во рту

Сорт свёклы "Кардиал F1

0:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свёкла "Кардиал F1" — это универсальный среднеранний гибрид (110 дней), обладающий рядом преимуществ:

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высокая устойчивость к засухам и распространенным болезням;

подходит как для получения пучковой продукции, так и для длительного хранения;

обладает высоким содержанием сахаров и сухих веществ.

Однако главное достоинство — это его превосходные вкусовые характеристики. Нежная красно-бордовая мякоть, лишенная колец, роскошно тает во рту. Урожайность стабильна в любое время года и составляет около 4 кг с квадратного метра.