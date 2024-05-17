Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новосибирской области построят завод кормов для аквакультуры
Профессор МГСУ Кирилл Кулаков назвал студии жильём для одиноких людей
Исследование: россияне готовы потратить до 2,7 млн рублей на покупку дачи
Полина Гагарина явилась на премьеру фильма в компании экс-супруга
Пять чувств, способствующих образованию морщин
Психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке
74-летняя Мерил Стрип рассказала об опасных съёмках
Предложена экспериментальная проверка квантовой природы гравитации
Избавляемся от плохой осанки: упражнения и техники выполнения
Превосходные вкусовые характеристики: этот сорт свёклы даёт сочные плоды — просто тают во рту

Сорт свёклы "Кардиал F1

0:37
Садоводство » Овощи

Свёкла "Кардиал F1" — это универсальный среднеранний гибрид (110 дней), обладающий рядом преимуществ:

Сорт свёклы "Кардиал F1
Фото: commons.wikimedia.org by Diógenes el Filósofo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • высокая устойчивость к засухам и распространенным болезням;
  • подходит как для получения пучковой продукции, так и для длительного хранения;
  • обладает высоким содержанием сахаров и сухих веществ.

Однако главное достоинство — это его превосходные вкусовые характеристики. Нежная красно-бордовая мякоть, лишенная колец, роскошно тает во рту. Урожайность стабильна в любое время года и составляет около 4 кг с квадратного метра.

Кардиал F1 Свекла столовая - Отличный выбор для вашего огорода!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Боевики ВСУ бегут из Волчанска, армия России начала зачистку Нетайлово Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Последние материалы
Сорта кабачков для хранения
Анастасия Волочкова высказалась об отказе дочери от её фамилии
Рекомендации эксперта по страхованию для пожилых: несчастные случаи и ДМС
Кинологи рассказали, можно ли дрессировать взрослую собаку
Запрет строительства студий и микроквартир снизит темпы продаж жилья на 10%
В "Спортлото-82" актёры изображали, что им жарко, а сами дрожали от холода
Что нужно кушать после тренировки
Пять факторов, вызывающих боль в корнях волос
В России предложили способ прогнозировать разрушительные магнитные бури
Домохозяйкам посоветовали не мыть столешницы средствами с кислотой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников