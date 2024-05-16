Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы

Россия столкнулась с падением доходов от экспорта нефти

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле текущего года в России зафиксировано снижение доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов до уровня, самого низкого за последние пять месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации Bloomberg, которое ссылается на данные Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем экспорта нефти уменьшился на 6.4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 7.3 миллиона баррелей в сутки.

Основное сокращение произошло в сегменте нефтепродуктов, где объем вывоза упал на 15 процентов до 2.3 миллиона баррелей.

Несмотря на то, что повышение цен на нефть частично смогло компенсировать уменьшение объемов, выручка от продаж составила всего 17.2 миллиарда долларов, что на 1.2 миллиарда долларов меньше, чем в марте.

Падение производства связывают с атаками беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, в результате чего их производственные мощности в апреле сократились.