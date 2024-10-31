От синего Шефшауэна в Марокко до белоснежного Ия на Санторини: улицы, которые стоит увидеть

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Современные путешественники все чаще отказываются от пассивного отдыха на пляже и стремятся к насыщенным впечатлениям. Для них эксперты подобрали самые необычные улицы городов мира, которые никого не оставят равнодушным, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В Марокко Шефшауэн привлекает туристов своими синими и голубыми стенами зданий, создавая сказочную атмосферу.

В Буэнос-Айресе проспект Каминито известен своим ярким многоцветием, ставщим визитной карточкой этого района.

Ломбард-стрит в Сан-Франциско, известная как "самая искривленная улица в мире", удивляет своим оригинальным дизайном.

А на Санторини белоснежный город Ия с его шикарными виллами и потрясающими видами станет идеальным местом для роскошного отдыха.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.





Сантори́н (Санторини Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады.

