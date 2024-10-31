Можно ли размножать клубнику делением старого куста

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы стремятся находить эффективные способы размножения клубники, чтобы получать более обильные урожаи. Деление куста — один из самых простых и экономичных методов увеличения числа растений без покупки дополнительных саженцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Преимущества деления куста

Молодые растения, полученные этим методом, сохраняют все сортовые свойства и раньше начинают плодоносить, чем те, которые выращены из семян. Этот способ несложен в применении и весьма продуктивен.

Как выбрать подходящий куст для деления

От успеха размножения во многом зависит здоровье материнского куста: важно выбирать здоровые, крепкие растения без болезней и вредителей. Наиболее подходящими для деления считаются кусты возрастом 2-3 года, так как они дают более устойчивое потомство.

Оптимальное время для деления

Наилучшие периоды для деления клубничных кустов — ранняя весна или конец августа и начало сентября. Весной кусты делят после того, как оттаяла почва, но до активного роста. Осенью процедуру проводят за месяц до холодов, чтобы растения смогли укорениться.

Подготовка к делению куста

Перед тем как приступить к делению, материнский куст поливают за несколько часов до выкапывания. Инструменты дезинфицируют, чтобы избежать заражения, а новые грядки подготавливают, добавляя удобрения.

Техника деления

Куст выкапывают аккуратно, стараясь сохранить корневую систему. Землю осторожно стряхивают, корни промывают и делят острым, продезинфицированным ножом на части с корнями и несколькими листьями. Срезы присыпают древесной золой.

Посадка разделенных растений

Разделенные части высаживают на подготовленные места, обеспечивая, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. После посадки требуется обильный полив и расстояние между кустами около 30 см для их нормального роста.

Уход за молодыми растениями

Первое время растения требуют внимания. Регулярный полив и притенение от яркого солнца помогают растениям укорениться. Также важно своевременно удалять сорняки и рыхлить почву.

Решение возможных проблем

Ошибки, такие как неправильный выбор времени, пересушивание корней, глубокая посадка и недостаточный полив, могут привести к гибели растений. Следуя рекомендациям, можно избежать большинства проблем.

Признаки успешного укоренения

Через 2-3 недели можно определить успех деления: новые листья и интенсивный цвет листвы говорят об успешном укоренении. Такие растения быстро растут и могут принести хороший урожай в следующем сезоне.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

