Цифровые технологии, космические приключения и русские сказки: Москва покоряет сферу туризма

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пять проектов Москвы стали лауреатами Всероссийской премии "Маршрут года", сообщает "Рамблер".

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

Проекты Москвы стали победителями XI Всероссийской туристской премии "Маршрут года".

Экспозиция "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета" получила гран-при в номинации "Лучший онлайн-маршрут в городе".

AR-квест "Покорение космоса" и интерактивный маршрут "Архитектурные тайны прошлого" также получили награды.

Проект "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку" занял второе место в двух номинациях.

В номинации "Лучшая экскурсия в городе" отмечен маршрут "Архитектурные тайны прошлого" в приложении "Узнай Москву".

Премия "Маршрут года" проводится с 2014 года и способствует развитию туризма в России.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

