Цифровые технологии, космические приключения и русские сказки: Москва покоряет сферу туризма

Пять проектов Москвы стали лауреатами Всероссийской премии "Маршрут года", сообщает "Рамблер".
Проекты Москвы стали победителями XI Всероссийской туристской премии "Маршрут года".
Экспозиция "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета" получила гран-при в номинации "Лучший онлайн-маршрут в городе".
AR-квест "Покорение космоса" и интерактивный маршрут "Архитектурные тайны прошлого" также получили награды.
Проект "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку" занял второе место в двух номинациях.
В номинации "Лучшая экскурсия в городе" отмечен маршрут "Архитектурные тайны прошлого" в приложении "Узнай Москву".
Премия "Маршрут года" проводится с 2014 года и способствует развитию туризма в России.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.