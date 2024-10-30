Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика представляет собой садовую культуру с высокой урожайностью. В благоприятные годы с одного куста возможно собрать более 17 кг спелых и сладких ягод.
Кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад" рассказывает основные аспекты выращивания и ухода за ежевикой, а также популярные сорта и отличия этой культуры от малины.
Ежевика и малина являются близкими родственниками, но у этих культур есть заметные различия. Малина размножается путем укоренения, в то время как ежевика может размножаться верхушками побегов или делением куста. Для размножения верхушками необходимо пригнуть побеги к земле и присыпать их землёй, что приведёт к образованию корней.
Ежевика менее подвержена болезням, чем малина, однако риск поражения серой гнилью существует для обеих культур. Ягоды ежевики отличаются сухим отрывом, что обеспечивает их хорошую сохранность и возможность транспортировки.
Среди популярных сортов можно выделить:
Существуют и другие сорта, которые также популярны среди садоводов и могут приносить плоды размером с куриное яйцо.
Для успешного выращивания ежевики важно учесть несколько аспектов.
Для посадки ежевики необходимо подготовить яму размером 50x50x50 см и добавить в почву удобрения: золу, фосфорно-калийные смеси, перегной и комплексные удобрения. Кусты высаживаются на уровне корневой шейки, после чего требуется полив (1 ведро на 1 растение) и удаление лишних побегов для улучшения освещения.
Ежевика требует регулярного полива, предпочтительно капельного. Для поддержания здоровья кустов следует проводить подкормку комплексными удобрениями и перегноем.
Культура плохо переносит морозы, поэтому в зимний период рекомендуется обрезать отплодоносившие стебли и укрывать кусты. Укрывной материал следует использовать для защиты от мороза, а весной его необходимо снять как можно раньше.
В большинстве случаев обработка ежевики не требуется, поскольку она обладает хорошей устойчивостью к болезням. Для профилактики серой гнили важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и своевременно собирать созревшие плоды.
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).
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