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Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

3:10
Садоводство

Ежевика представляет собой садовую культуру с высокой урожайностью. В благоприятные годы с одного куста возможно собрать более 17 кг спелых и сладких ягод.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад" рассказывает основные аспекты выращивания и ухода за ежевикой, а также популярные сорта и отличия этой культуры от малины.

Отличия ежевики от малины

Ежевика и малина являются близкими родственниками, но у этих культур есть заметные различия. Малина размножается путем укоренения, в то время как ежевика может размножаться верхушками побегов или делением куста. Для размножения верхушками необходимо пригнуть побеги к земле и присыпать их землёй, что приведёт к образованию корней.

Ежевика менее подвержена болезням, чем малина, однако риск поражения серой гнилью существует для обеих культур. Ягоды ежевики отличаются сухим отрывом, что обеспечивает их хорошую сохранность и возможность транспортировки.

Сорта ежевики

Среди популярных сортов можно выделить:

  • Торнфри: бесшипный сорт с сильными побегами длиной до 5-6 метров и крупными ягодами. У него могут засыхать верхушки побегов, которые сложно пригибать.
  • Бойсенберри: гибрид малины и ежевики с гибкими побегами, который выращивается на шпалере.
  • Торнлесс Эвергрин: сорт с ползучими побегами длиной до 7 метров, быстро созревает и имеет сладкие плоды.

Существуют и другие сорта, которые также популярны среди садоводов и могут приносить плоды размером с куриное яйцо.

Выращивание садовой ежевики

Для успешного выращивания ежевики важно учесть несколько аспектов.

Посадка и уход

Для посадки ежевики необходимо подготовить яму размером 50x50x50 см и добавить в почву удобрения: золу, фосфорно-калийные смеси, перегной и комплексные удобрения. Кусты высаживаются на уровне корневой шейки, после чего требуется полив (1 ведро на 1 растение) и удаление лишних побегов для улучшения освещения.

Полив и подкормки

Ежевика требует регулярного полива, предпочтительно капельного. Для поддержания здоровья кустов следует проводить подкормку комплексными удобрениями и перегноем.

Зимостойкость и укрытие

Культура плохо переносит морозы, поэтому в зимний период рекомендуется обрезать отплодоносившие стебли и укрывать кусты. Укрывной материал следует использовать для защиты от мороза, а весной его необходимо снять как можно раньше.

Обработка ежевики от болезней

В большинстве случаев обработка ежевики не требуется, поскольку она обладает хорошей устойчивостью к болезням. Для профилактики серой гнили важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и своевременно собирать созревшие плоды.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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