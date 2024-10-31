Кто из российских звёзд не в ладах с правилами дорожного движения

Названы имена знаменитостей, которые пренебрегают правилами дорожного движения.
Telegram-канал Shot рассказал о сотне штрафов звезды сериала "Кадетство" Александра Головина. Актёра ищут приставы из-за долга по штрафам из-за нарушений ПДД в размере 60 тысяч рублей.
Артист не один из числа артистов халатно относится к ПДД.
Стало известно, что инспекторы 600 раз оштрафовали актёра Марата Башарова в основном из-за превышения скорости на дорогах. За столь частные нарушения артисту может грозить даже арест.
Не отличается дисциплинированностью на дорогах режиссёр Сарик Андреасян, которого лишили водительских прав, так как у него нашли небольшие дозы алкоголя в крови.
Как сообщает "Вечерняя Москва", актёр из сериала "Универ" Арарат Кещан в 2010 году сел за руль нетрезвым и выехал на встречную полосу.
Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.