Кто из российских звёзд не в ладах с правилами дорожного движения

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Названы имена знаменитостей, которые пренебрегают правилами дорожного движения.

Фото: https://vk.com/maratbasharovtv by ВК-аккаунт Марата Башарова is licensed under public doman

Telegram-канал Shot рассказал о сотне штрафов звезды сериала "Кадетство" Александра Головина. Актёра ищут приставы из-за долга по штрафам из-за нарушений ПДД в размере 60 тысяч рублей.

Артист не один из числа артистов халатно относится к ПДД.

Стало известно, что инспекторы 600 раз оштрафовали актёра Марата Башарова в основном из-за превышения скорости на дорогах. За столь частные нарушения артисту может грозить даже арест.

Не отличается дисциплинированностью на дорогах режиссёр Сарик Андреасян, которого лишили водительских прав, так как у него нашли небольшие дозы алкоголя в крови.

Как сообщает "Вечерняя Москва", актёр из сериала "Универ" Арарат Кещан в 2010 году сел за руль нетрезвым и выехал на встречную полосу.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).



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