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Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает

1:43
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с проблемой появления кротов на своих участках, когда кротовины портят цветники и грядки. Разные методы борьбы с этими подземными обитателями могут быть полезны, однако следует понимать, что эффективность каждого из них может различаться.

Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, CC BY-SA 3.0

Отпугивание запахами и звуками

Часто рекомендуются запахи или шумные устройства для отпугивания кротов. Однако личный опыт показывает, что запахи, такие как бузина и пижма, неэффективны. Растения, которые якобы отпугивают кротов, также не дают желаемого результата, поскольку кроты продолжают появляться.

Шум и вибрация

Хотя многие предпочитают тишину в саду, использование ветряков и флюгеров может помочь. Эти устройства работают, создавая шум и вибрацию, но их эффективность ограничена небольшой территорией. Для полного изгнания кротов потребуется установить несколько таких конструкций.

Заводские отпугиватели и кошки

Промышленные отпугиватели, использующие звуки и ультразвук, также могут помочь в борьбе с кротами. Однако наиболее эффективным методом считается наличие кошки, которая способна уменьшить их популяцию на участке.

Соседские отношения

Важно помнить, что, выгоняя кротов, они могут перемещаться на соседние участки. Поэтому рекомендуется заранее предупредить соседей о возможном нашествии "гостей".

Таким образом, ни один метод не гарантирует стопроцентного успеха, и каждому дачнику следует выбрать наиболее подходящий способ для своего участка.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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