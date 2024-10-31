Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет

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Профессор религии и истории в Колледже литературы, искусств и наук Южной Калифорнии, автор ряда книг Лиза Бител (Lisa Bitel), сферой интересов которой является социальная, культурная и религиозная история средневековой Европы, написала для The Conversation статью. В ней она опровергает миф о том, что Хэллоуин — это современная форма языческого ирландского праздника Самайн (Samhain).

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rack_of_pumpkins,_Keene_NH.jpg by John Phelan

Впервые линию от Самайна к Хэллоуину провели профессиональные фольклористы XIX века. Джон Рис (John Rhys) из Оксфордского университета и Джеймс Фрэзер (James Frazer) из Кембриджского университета стремились найти истоки своих национальных культур.

Наблюдая за обычаями, сохранившимися в сельских районах Британии и Ирландии, они искали в средневековых текстах доказательства того, что эти практики и верования имеют древние языческие корни. Они смешивали истории о магии и язычестве с праздниками урожая и человеческих жертвоприношениях.

На веб-сайтах, пишет Бител, всё ещё можно найти отголоски их устаревших теорий. Но нынешний Хэллоуин больше связан с англичанами, римским папой IX столетия и одержимостью Америки потребительством.

На протяжении двух тысячелетий Самайн знаменовал в ирландском календаре поворот от лета к зиме. Это был один из четырёх сезонных указателей в сельскохозяйственных и скотоводческих обществах.

После Самайна люди загоняли животных в дома, чтобы укрыться от долгих холодных зимних ночей. Выпадавший на 1 февраля Имболк (Imbolc) знаменовал начало сезона ягнения или окота овец, за которым следовала весенняя посевная. Первомайский Белтейн (Beltaine) — начало брачного сезона для людей и животных, а Лугнасад (Lughnasadh) с 1 августа открывал сбор урожая.

"Но что бы ни делали древние ирландцы 31 октября, учёным об этом неизвестно, потому что нет почти никаких свидетельств их языческих традиций, кроме легенд, написанных священнослужителями около 800 г. н. э., примерно через 400 лет после того, как ирландцы стали христианами. Хотя они писали о приключениях своих предков, церковники могли только воображать языческие обычаи, которые исчезли", — утверждает исследовательница.

Эти истории о языческом прошлом поведали об ирландских королях, ежегодно закатывавших пиры, продолжавшиеся неделями, проводившие ярмарки и игры на Самайн. День заканчивался рано в северо-западной Европе, около 5 часов вечера, а зимние ночи были длинными. После этого люди заходили в дома, чтобы есть, пить и слушать рассказчиков.

Истории не связывали Самайн со смертью и ужасами, но считали его ночью магии, когда потусторонний мир — то, что на ирландском языке было известно как "sí" — открывал свои порталы смертным. Одна история, "Приключение Неры", предупреждала, что если выйти в канун Самайна, то можно встретить мертвецов или воинов из "си" или неосознанно забрести в потусторонний мир.

Когда Нера невольно последовал за воинами через портал в потусторонний мир, то вместо гибели обрёл любовь. В итоге он женился на "ban sídh" — произносится как "Банши" — женщине из потустороннего мира. А вот средневековый поворот в этой истории: он жил долго и счастливо в этом потустороннем мире со своей семьёй и даже владел там фермой.

Ирландский потусторонний мир не был адом. В средневековых сказках это - солнечное место с вечной весной. Все его обитатели красивы, сильны, бессмертны и светловолосы. У них хорошие зубы. Реки текут мёдом и вином, а еда появляется по команде. Никакой половой акт не является грехом. Дома сверкают драгоценными камнями и драгоценными металлами. Даже лошади идеальны.

В 834 году римский понтифик Григорий IV постановил, что 1 ноября — день празднования всех христианских святых. В английском языке праздник стал называться All Hallows Day — "Днём всех святых". Ночь накануне — 31 октября — стала известна как All Hallows Eve — "Канун Дня всех святых".

В некоторых современных интерпретациях настаивают на том, что папа Григорий создал "День всех святых", чтобы пресечь языческие празднования Самайна. Однако Святой Отец ничего не знал о древних ирландских сезонных праздниках. На самом деле он, вероятно, сделал это, потому что все праздновали "День всех святых" в разные дни, и, как и прочие папы, Григорий стремился объединить и контролировать литургический календарь.

В позднее Средневековье канун "Дня всех святых" приобрёл популярность. Люди ходили в церковь и молились святым о благосклонности и благословении. После этого они отправлялись домой, чтобы пировать. Затем, 2 ноября, они отмечали All Souls' Day — "День всех усопших", молясь за души своих близких, надеясь, что молитвы помогут умершим родственникам выбраться из чистилища и попасть на небеса.

В XVI веке протестантские правители Британии и Ирландии отменили праздники святых, потому что молитвы святым казались идолопоклонством. Протестантские священники сделали всё возможное, чтобы искоренить популярные обычаи празднований в начале ноября с шествиями со свечами и разжигания костров в честь сбора урожая.

Фонарь из тыквы, так называемый "светильник Джека", не является ни древним, ни ирландским. Одно из самых ранних упоминаний — рассказ XVIII века о Джеке, который слишком часто обманывал дьявола и был осуждён на вечное скитание по миру.

Предположительно, Джек или, как там звали героя, вырезал репу и воткнул в неё свечу в качестве своего фонаря. Обычай вырезать репу в начале ноября, вероятно, возник в Англии в связи с празднованием "Дня всех святых" и другого праздника, "Дня Гая Фокса" (Guy Fawkes Day), который отмечали 5 ноября кострами и фейерверками.

Что касается древних ирландцев и британцев, они зажигали костры, чтобы отпраздновать Белтейн, а не Самайн — по крайней мере, согласно средневековым сказаниям.

В Ирландии XIX века канун Дня всех святых был временем общего ужина. Девушки пытались очистить яблоки одной длинной кожурой; затем они её рассматривали, чтобы увидеть, какие буквы она напоминают — начальные буквы имён их будущих мужей. Мальчики, несмотря на предупреждения старших, шалили, снимая с ферм ворота, или крали капусту, которую швыряли в двери соседей.

По ту сторону Атлантики эти обычаи впервые появились в середине XIX века, когда ирландцы, англичане и многие другие группы иммигрантов привезли свои праздники в США.

В средневековой Шотландии "ряжеными" были люди, которые переодевались и просили "пирожные души" в День всех усопших. Эти ряженые, вероятно, стали детьми в костюмах, которые угрожали — а иногда и совершали — проказы, если им не давали угощения. Тем временем вырезанные репы стали тыквенными фонарями, поскольку тыквы были в изобилии в Северной Америке — и их было легче вырезать.

В британских школах в 1990-х годах пытались отменить праздник из-за его чертовщины.

Уточнения

Сама́йн Самхейн (англ. Samhain, гэльск. Samhuinn, ирл. Samhain) — кельтский праздник окончания уборки урожая.



Сэр Дже́ймс Джо́рдж Фрэ́зер (Фрезер, Фрейзер) (англ. Sir James George Frazer; 1 января 1854, Глазго, Шотландия — 7 мая 1941, Кембридж) — британский социальный антрополог, фольклорист, религиовед, этнолог, историк религии, крупнейший представитель культурной антропологии в первой половине XX в., представитель классической английской социальной антропологии, внёсший огромный вклад в изучение тотемизма, магии и трансформации религиозных верований на протяжении истории человечества.



Ба́нши́ или бэ́нши (англ. banshee [ˈbænʃiː], от ирл. bean sídhe [bʲæn ˈʃiː] — женщина из Ши) — в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии — особая разновидность фей, предвещающих смерть.



Григорий IV (лат lang="la">Gregorius PP. IV; ? — 25 января 844) — папа римский с 20 декабря 827 года по 25 января 844 года.



Фонарь из тыквы или «светильник Джека» (англ. jack-o'-lantern) — один из самых узнаваемых атрибутов Хэллоуина.

