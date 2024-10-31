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Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты

1:29
Зоосфера

Действительно ли домашние животные полезны для вашего здоровья

Наверняка вы слышали о том, что домашние животные положительно влияют не только на психическое, но и на физическое здоровье человека. Некоторые эксперты готовы поспорить с такими выводами и считают, что научные данные на эту тему не убедительны.

Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Фото: freepik.com by master1305, PDM

За последние десятилетия было опубликовано множество различных исследований, в которых изучалось, как домашние животные влияют на здоровье человека. Например, животные связаны со здоровьем сердца и даже увеличением продолжительности жизни.

Специалисты считают, что определить эту взаимосвязь крайне сложно и достоверных доказательств этому нет. Согласно статье 1991 года, люди, которые недавно владели домашними животными, испытывали большой стресс и физическое напряжение.

Однако ваше состояние может зависеть от вида животного, а также от характера и состояния вашей психики. Многие отмечают, что стали намного счастливее с кошками и собаками.

Кроме того, многие люди могут увеличить физическую активность, которой им не хватало до того, как они завели собаку. Например, через игры или прогулки в парке. Некоторые люди могут испытывать стресс из-за большой нагрузки, сложного характера животного или болезней у питомца.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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