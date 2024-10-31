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Любовь Степушова

На Западе заговорили о плохом английском Зеленского. Повторяется история непонятого Саакашвили

Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили
3:39
Мир

Западные СМИ неслучайно заговорили о плохом владении английским языком Зеленским и Ермаком. История с не понятым американцами Саакашвили повторяется.

Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили
Фото: flickr.com by Number 10, CC BY 2.0

У Зеленского обнаружен "плохой английский"

"Плохой английский" Владимира Зеленского и главы его администрации Андрея Ермака мешает переговорам Украины и США, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным источников газеты в США, Зеленский и его соратник на переговорах с американцами предпочитают разговаривать на английском сами, не прибегая к услугам переводчиков.

"Однако английский у Зеленского — лишь посредственный, а у Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить и то, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет издание.

По данным FAZ, сложность возникала, в том числе, на обсуждениях относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Неправильно понятый разговор Буша и Саакашвили

Ситуация напомнила претензии администрации экс-президента Джорджа Буша-младшего к грузинскому коллеге по цеху Михаилу Саакашвили. Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов вспоминал слова Кондолизы Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, о том, что Саакашвили "сорвался с поводка", когда 8 августа того года начал бомбить Цхинвал.

"Президенты Буш и Саакашвили провели неверно понятый разговор, в ходе которого последний, по-видимому, решил, что ему дали добро на военные действия", — написал британский журналист Томас де Ваал в рецензии на книгу Рона Асмуса "Маленькая война, которая потрясла мир".

По его словам, американские официальные лица неоднократно заявляли в частном порядке, что они не поддержат военную кампанию в Южной Осетии, но они никогда не говорили об этом прямо и публично. Поэтому Саакашвили мог подумать, "что если он действительно нанесёт быстрый военный удар, то ему позволят уйти от ответственности".

Зеленский идёт по стопам Саакашвили. Всем остальным — задуматься

Однако сам Саакашвили утверждал, что всё американцы правильно поняли и поддержали агрессию против российских миротворцев в августе 2008 года. Они привели в полную боевую готовность свою авиацию в Турции, а курс на Грузию взяли корабли американских ВМС, один из которых имел на вооружении крылатые ракеты. По словам Саакашвили, о вооружении корабля ему сообщил тогдашний вице-президент США Дик Чейни.

В другой своей книге "Кавказ" де Ваал пишет, что главная вина за российско-грузинский конфликт лежит "на одном субъекте, который не воевал и не стремился остановить насилие, — Западе".

"Грех Запада заключался в обещании большего, чем он мог дать…" — заключил журналист.

Ситуация зеркалится на Украину и Зеленского. Ожидается слив киевского режима, так как он не смог нанести России быстрое поражение. Зеленский будет обвинён в том, что неправильно понял намерения Запада. Всем руководителям постсоветских стран надо обязательно иметь в виду обозначенные рамки риска, иначе судьба Саакашвили, судьба Зеленского станет и их судьбой.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.
 

Михаи́л Никола́евич Саакашви́ли (груз. მიხეილ ნიკოლოზის ძე სააკაშვილი, укр. Міхеіл Ніколозович Саакашвілі; род. 21 декабря 1967, Тбилиси) — грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии (2004—2013), председатель Одесской областной государственной администрации (2015—2016). Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020 года. В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы андрей ермак михаил саакашвили джордж буш-младший владимир зеленский
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