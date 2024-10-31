Почему не удаётся выспаться: ошибки перед сном, которых стоит избегать

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полноценный сон необходим для поддержания здоровья и бодрости. Постоянный недосып не только снижает активность и работоспособность, но и может привести к серьёзным заболеваниям. Тем не менее, многие совершают ошибки, которые мешают нормально отдохнуть.

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Ошибки перед сном, которые стоит избегать

Использование смартфона

Просмотр соцсетей, общение в мессенджерах и развлекательные видео перед сном перегружают глаза и нервную систему. Смартфон не даёт расслабиться, а это мешает быстрому засыпанию и качественному сну. Отложите устройство хотя бы за час до сна.

Конфликты с близкими

Ссоры и выяснение отношений приводят к сильному эмоциональному возбуждению, которое делает сон беспокойным. Лучше отложить разговоры на утро, чтобы не мешать отдыху и сохранять гармонию в отношениях.

Зарядка перед сном

Физическая активность полезна, но не поздним вечером. Учащённое сердцебиение после тренировки мешает организму переключиться в режим отдыха. Утро — лучшее время для упражнений, ведь зарядка в начале дня и бодрит, и укрепляет мышцы.

Курение и алкоголь

Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, особенно вредят перед сном. Никотин и спиртное затрудняют засыпание, ухудшают качество отдыха и могут сделать сон беспокойным.

Переедание

Плотный ужин перед сном увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и может вызвать бессонницу. Это также негативно сказывается на фигуре. Ешьте за несколько часов до сна, чтобы организм успел переварить пищу.

Эти простые советы помогут вам спать спокойно и чувствовать себя лучше на следующий день.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

