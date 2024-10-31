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Питательный и освежающий: рецепт греческого салата с пекинской капустой

2:39
Еда

В жаркие летние дни, когда хочется чего-то легкого, но при этом сытного и свежего, на помощь приходит греческий салат с пекинской капустой. Это яркое, цветное и невероятно вкусное блюдо объединяет любимые ингредиенты греческой кухни с более легкой основой из пекинской капусты, создавая идеальное сочетание для жаркого сезона.

Питательный и освежающий: рецепт греческого салата с пекинской капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Gesalbte

Что делает этот салат таким популярным? Прежде всего, его освежающий и сбалансированный вкус. Пекинская капуста с ее мягкой текстурой и нейтральным вкусом становится отличным "холстом" для традиционных для греческого салата овощей и сыра фета. Помидоры черри, огурцы, красный лук и маслины придают ему яркие акценты, а оливковое масло и лимонный сок связывают все компоненты в гармоничное целое.

Неоспоримое достоинство греческого салата с пекинской капустой — его простота в приготовлении. Все ингредиенты нарезаются и смешиваются в одной емкости, что делает его прекрасным выбором для летних вечеринок, пикников или обеденного перерыва в рабочий день. Благодаря своей легкости и сытности он отлично подходит как самостоятельное блюдо, а также может выступать в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

  • 1 вилок пекинской капусты
  • 200 г помидоров черри
  • 1 огурец
  • лук
  • 100 г маслин без косточек
  • 150 г сыра фета
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте и обсушите пекинскую капусту. Разберите ее на листья и нарежьте их на средние кусочки.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам. Огурец нарежьте полукольцами. Лук тонко нашинкуйте.
  3. Выложите нарезанные овощи в салатник. Добавьте маслины и крошеный сыр фета.
  4. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Аккуратно перемешайте все ингредиенты и подавайте сразу к столу.

Свежесть пекинской капусты, сладость помидоров, пикантность лука и маслин, а также насыщенный вкус сыра фета создают поистине восхитительное летнее блюдо. Греческий салат с пекинской капустой — это идеальный вариант для легкого, но сытного обеда или ужина в жаркие дни. Порадуйте себя и своих близких этим аппетитным и освежающим салатом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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