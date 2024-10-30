Почему кошки всегда находят дорогу домой

Секреты кошек: как им удаётся найти дорогу домой

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Способность кошек возвращаться домой, даже с огромных расстояний, всегда вызывала восхищение и интерес. На этот счёт существует множество теорий, однако большинство из них не подтвердились в ходе научных исследований.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0

Сегодня основная гипотеза предполагает, что кошки ориентируются благодаря особой способности "считывать" магнитное поле Земли. Чтобы проверить это, учёные проводили эксперименты, в которых использовали магниты, нарушающие чувствительность животных. После такого воздействия кошки действительно дезориентировались и не могли найти обратную дорогу.

Тем не менее, зоологи до сих пор не получили окончательного объяснения этому феномену. Кошки, кажется, используют свои собственные уникальные "секреты" и ориентиры, которые пока остаются загадкой.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

