Почему кошки всегда находят дорогу домой

Способность кошек возвращаться домой, даже с огромных расстояний, всегда вызывала восхищение и интерес. На этот счёт существует множество теорий, однако большинство из них не подтвердились в ходе научных исследований.
Сегодня основная гипотеза предполагает, что кошки ориентируются благодаря особой способности "считывать" магнитное поле Земли. Чтобы проверить это, учёные проводили эксперименты, в которых использовали магниты, нарушающие чувствительность животных. После такого воздействия кошки действительно дезориентировались и не могли найти обратную дорогу.
Тем не менее, зоологи до сих пор не получили окончательного объяснения этому феномену. Кошки, кажется, используют свои собственные уникальные "секреты" и ориентиры, которые пока остаются загадкой.
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