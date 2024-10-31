Канада наступает: саудовская нефть теряет западное побережье США

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США достиг минимальных показателей за последние четыре года.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Данные американского Управления энергетической информации показывают, что импорт упал до 13 тысяч баррелей в сутки на неделю к 25 октября, а за весь 2024 год средний объем поставок ожидается на уровне 50 тысяч баррелей в сутки — на 63% меньше, чем в 2023 году. Этот спад связан с расширением канадского трубопровода Trans Mountain (TMX), который увеличил объем поставок до 890 тысяч баррелей в сутки. Теперь канадская нефть активно замещает саудовские поставки на западном побережье США.

Из-за роста поставок по TMX западные НПЗ в США сократили закупки из Саудовской Аравии до 23 тысяч баррелей в сутки — это исторический минимум. В то же время Саудовская Аравия продолжит экспорт на побережье Мексиканского залива США, обеспечивая работу своего завода Motiva в Техасе. Кроме того, часть саудовской нефти направляется на другие рынки, включая Азию и Европу. Как отметил аналитик компании Vortexa Рохит Ратод, Saudi Aramco в августе сократила поставки в Северную Америку, оставив нефть для внутренних нужд.

Таким образом, расширение канадского трубопровода TMX оказывает значительное влияние на нефтяной рынок США и вытесняет саудовские поставки с западного побережья.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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