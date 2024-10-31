Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не удаётся выспаться: ошибки перед сном, которых стоит избегать
Как повысить урожай помидоров: лучшие методы для теплицы и грядки
Собаки спасают жизнь: как прогулки с питомцем снижают риски для здоровья
Прощай, тротуар: использование электросамокатов в России могут запретить в пешеходных зонах с 2031 года
Кто из российских звёзд не в ладах с правилами дорожного движения
От синего Шефшауэна в Марокко до белоснежного Ия на Санторини: улицы, которые стоит увидеть
Шотландия выбирает электрообои для борьбы с холодом и плесенью
Дизайн детской: баланс между яркостью и простотой
Сезонное выпадение волос: как осень влияет на состояние ваших локонов?

Канада наступает: саудовская нефть теряет западное побережье США

1:38
Экономика

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США достиг минимальных показателей за последние четыре года.

Канада наступает: саудовская нефть теряет западное побережье США
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Данные американского Управления энергетической информации показывают, что импорт упал до 13 тысяч баррелей в сутки на неделю к 25 октября, а за весь 2024 год средний объем поставок ожидается на уровне 50 тысяч баррелей в сутки — на 63% меньше, чем в 2023 году. Этот спад связан с расширением канадского трубопровода Trans Mountain (TMX), который увеличил объем поставок до 890 тысяч баррелей в сутки. Теперь канадская нефть активно замещает саудовские поставки на западном побережье США.

Из-за роста поставок по TMX западные НПЗ в США сократили закупки из Саудовской Аравии до 23 тысяч баррелей в сутки — это исторический минимум. В то же время Саудовская Аравия продолжит экспорт на побережье Мексиканского залива США, обеспечивая работу своего завода Motiva в Техасе. Кроме того, часть саудовской нефти направляется на другие рынки, включая Азию и Европу. Как отметил аналитик компании Vortexa Рохит Ратод, Saudi Aramco в августе сократила поставки в Северную Америку, оставив нефть для внутренних нужд.

Таким образом, расширение канадского трубопровода TMX оказывает значительное влияние на нефтяной рынок США и вытесняет саудовские поставки с западного побережья.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Прощай, тротуар: использование электросамокатов в России могут запретить в пешеходных зонах с 2031 года
Кто из российских звёзд не в ладах с правилами дорожного движения
От синего Шефшауэна в Марокко до белоснежного Ия на Санторини: улицы, которые стоит увидеть
Шотландия выбирает электрообои для борьбы с холодом и плесенью
Дизайн детской: баланс между яркостью и простотой
Канада наступает: саудовская нефть теряет западное побережье США
Сезонное выпадение волос: как осень влияет на состояние ваших локонов?
Тренера московского Спартака назвали разочарованием
Зуд в носу: симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания
Древние крокодилы проиграли битву за море китам и дельфинам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.