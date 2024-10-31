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Учёные создали уникальное покрытие против льда на основе графена

1:26
Наука

Американские и китайские ученые разработали покрытие на основе оксида графена, способное предотвращать образование льда на поверхностях на срок более недели, даже при повышенной влажности воздуха.

Учёные создали уникальное покрытие против льда на основе графена
Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, PDM

Новое покрытие, созданное в Северо-Западном университете США (NWU), обеспечивает защиту проводов и инфраструктуры от обледенения. Оксид графена поглощает водяные пары, создавая микроскопический "контейнер", который не позволяет влаге превращаться в лед.

Вдохновением для технологии послужила структура листьев растений: иней и изморозь обычно накапливаются на выступах, оставляя впадины свободными. Ученые использовали эту природную геометрию, заполнив аналогичные "впадины" на поверхности оксидом графена, чтобы усилить эффект.

Первые тесты показали, что покрытие предотвращает обледенение на 100% в течение 160 часов даже при высокой влажности. Ранее применяемые гидрофобные и SLIP-покрытия работают менее пяти часов и обеспечивают только 5-36% защиты от льда. Кроме того, новый материал устойчив к царапинам и загрязнениям, что продлевает срок его службы и снижает эксплуатационные расходы.

Эта разработка может найти применение как в авиации, так и для долговременной защиты линий электропередач.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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