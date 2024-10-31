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Прощай, тротуар: использование электросамокатов в России могут запретить в пешеходных зонах с 2031 года

0:49
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Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, сообщают "Известия".

Прощай, тротуар: использование электросамокатов в России могут запретить в пешеходных зонах с 2031 года
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В 2031 году пользователям электросамокатов могут запретить ездить по тротуарам в России.

Власти планируют организовать специальную инфраструктуру для передвижения электросамокатов. Владельцам электросамокатов разрешат ездить по велосипедным дорожкам.

Запрет на передвижение по тротуарам должно стимулировать развитие велоинфраструктуры.

Минимальный возраст для использования электросамокатов может быть увеличен с 14 до 16 лет.

Минпромторг организует поштучную маркировку электросамокатов. МВД начнет регистрацию электросамокатов по аналогии с другими видами транспорта.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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