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Древние крокодилы проиграли битву за море китам и дельфинам

1:28
Наука

Исследование ученых из Университета Саутгемптона проливает свет на анатомические особенности Талаттозухий — доисторических родственников крокодилов, живших в морской среде.

Древние крокодилы проиграли битву за море китам и дельфинам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти рептилии имели обтекаемые тела, конечности, напоминающие ласты, и хвостовые плавники, что делало их похожими на дельфинов. Однако одной из преград к полноценному глубоководному нырянию были носовые пазухи.

С помощью компьютерной томографии исследователи сравнили черепа 11 видов Талаттозухий, 14 современных крокодилов и других ископаемых, установив, что носовые пазухи Талаттозухий при переходе к водному образу жизни сначала уменьшились, как у китов и дельфинов. Это позволило рептилиям плавать и добывать пищу, но при дальнейшем переходе к полностью водной жизни их носовые пазухи стали крупнее. Такая анатомия вызывала боль и даже повреждения черепа при глубоком нырянии, мешая адаптироваться, как киты или дельфины.

Исследователи предполагают, что причиной увеличения пазух стало отсутствие специальных выделительных систем, таких как у китов. В отличие от морских млекопитающих, у которых высокоэффективные почки, Талаттозухии, вероятно, нуждались в крупной носовой полости для вывода соли из морской воды, как современные морские игуаны.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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