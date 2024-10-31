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Как повысить урожай помидоров: лучшие методы для теплицы и грядки

Садоводство

Чтобы получить более высокий урожай помидоров в этом году, рекомендуется использовать проверенные методы, которые включают внекорневые подкормки, мульчирование и правильное расположение грядок.

Как повысить урожай помидоров: лучшие методы для теплицы и грядки
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Например, слабый раствор борной кислоты для опрыскивания кустов во время цветения увеличивает прорастание пыльцы и повышает уровень сахара в плодах. Опытные огородники также советуют слегка встряхивать цветочные кисти для улучшения самоопыления, особенно в тепличных условиях, где нет естественного ветра.

Дополнительное внимание стоит уделить географическому расположению посадок, особенно в теплице. При посадке кустов с востока на запад кусты будут равномерно освещаться и прогреваться солнцем, что благоприятно отразится на плодоношении.

Окучивание и мульчирование — ещё два важных процесса, позволяющие корням получить больше кислорода, питательных веществ и защищающую их влагу. Например, мульчирование травой, сеном или опилками помогает избежать образования почвенной корки и снижает рост сорняков.

Удаление лишних листьев и пасынков также играет немаловажную роль. Это позволяет растению концентрироваться на плодоносной деятельности. Советы по подкормке включают использование древесной золы, минеральных коктейлей и даже натуральных дрожжей, что помогает насыщать почву необходимыми микроэлементами и улучшать вкус плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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