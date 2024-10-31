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Тренера московского Спартака назвали разочарованием

1:04
Спорт

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев выразил разочарование работой главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, отметив отсутствие видимых результатов его деятельности. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Тренера московского Спартака назвали разочарованием
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Станкович очень разочаровывает. Думаю, что всё с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймём "Спартак" Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов. Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают большие проблемы", — отметил Черданцев.

Несмотря на победу "Спартака" над "Пари НН" со счётом 2:0 27 октября, Черданцев остался недоволен. Благодаря этой победе красно-белые набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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