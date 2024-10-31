Тренера московского Спартака назвали разочарованием

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Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев выразил разочарование работой главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, отметив отсутствие видимых результатов его деятельности. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Станкович очень разочаровывает. Думаю, что всё с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймём "Спартак" Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов. Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают большие проблемы", — отметил Черданцев.

Несмотря на победу "Спартака" над "Пари НН" со счётом 2:0 27 октября, Черданцев остался недоволен. Благодаря этой победе красно-белые набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.



Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».

