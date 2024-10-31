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Зуд в носу: симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания

1:16
Здоровье

Непреодолимое желание почесать нос может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.

Зуд в носу: симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Почему появляется зуд в носу

Зуд в носу нередко вызван простудой или аллергией. Также это может быть следствием ринита или синусита, а иногда причиной становятся полипы. Желание почесать нос может также возникать при раздражении или кожных заболеваниях в области носа.

Существуют и менее очевидные причины зуда, такие как мигрень, рассеянный склероз и стресс.

Когда следует обратиться к врачу

Зуд в носу часто проходит сам по себе и не требует внимания. Но если зуд становится навязчивым или сопровождается другими симптомами, такими как шелушение, боль, кровотечения или повышение температуры, рекомендуется обратиться к врачу.

Для начала можно посетить терапевта, который проведет осмотр, уточнит ваши симптомы и привычки, а затем может назначить анализ крови или кожный соскоб для постановки диагноза. После установления причины врач подберёт подходящее лечение или направит вас к узкому специалисту: отоларингологу, дерматологу, неврологу, аллергологу или ревматологу.

Уточнения

Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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