Зуд в носу: симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Непреодолимое желание почесать нос может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Почему появляется зуд в носу

Зуд в носу нередко вызван простудой или аллергией. Также это может быть следствием ринита или синусита, а иногда причиной становятся полипы. Желание почесать нос может также возникать при раздражении или кожных заболеваниях в области носа.

Существуют и менее очевидные причины зуда, такие как мигрень, рассеянный склероз и стресс.

Когда следует обратиться к врачу

Зуд в носу часто проходит сам по себе и не требует внимания. Но если зуд становится навязчивым или сопровождается другими симптомами, такими как шелушение, боль, кровотечения или повышение температуры, рекомендуется обратиться к врачу.

Для начала можно посетить терапевта, который проведет осмотр, уточнит ваши симптомы и привычки, а затем может назначить анализ крови или кожный соскоб для постановки диагноза. После установления причины врач подберёт подходящее лечение или направит вас к узкому специалисту: отоларингологу, дерматологу, неврологу, аллергологу или ревматологу.

Уточнения

Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов.

