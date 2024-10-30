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Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке

1:31
Еда

Мясная подлива из фарша — прекрасный соус к различным гарнирам, таким как паста, картофельное пюре, рис, кус-кус, фасоль и другие. Можно использовать различные виды мясного фарша: свинину, говядину, курицу, индейку и другие, в зависимости от предпочтений.

Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Фото: Spaghetti med ansjoser, hvidløg, kapers og chili by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Вместо томатного сока можно добавить мясной или овощной бульон, бульон с томатной пастой, сметану или сочетать томатный сок со сметаной. Комбинация специй может быть разнообразной: чеснок, перчики, карри, итальянские или прованские травы, в зависимости от предпочтений.

Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша,
  • 1 головка лука,
  • 0,5-1 морковь,
  • 1,5-2 стакана томатного сока,
  • Соль, чеснок, перец, травы — по вкусу,
  • Растительное масло.

Инструкции:

  1. На разогретом растительном масле обжарьте нашинкованный лук и морковь, посолите.
  2. Выложите фарш поверх овощей и тушите в течение около пяти минут на среднем огне.
  3. Перемешайте фарш с овощами и тушите еще примерно три минуты при помешивании.
  4. Добавьте томатный сок (или бульон), доведите до кипения, приправьте по вкусу и тушите на слабом огне примерно три минуты.
  5. Готовую подливу из фарша можно подавать к различным гарнирам на ваш вкус. Приятного аппетита!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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