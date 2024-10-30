Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясная подлива из фарша — прекрасный соус к различным гарнирам, таким как паста, картофельное пюре, рис, кус-кус, фасоль и другие. Можно использовать различные виды мясного фарша: свинину, говядину, курицу, индейку и другие, в зависимости от предпочтений.

Фото: Spaghetti med ansjoser, hvidløg, kapers og chili by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Вместо томатного сока можно добавить мясной или овощной бульон, бульон с томатной пастой, сметану или сочетать томатный сок со сметаной. Комбинация специй может быть разнообразной: чеснок, перчики, карри, итальянские или прованские травы, в зависимости от предпочтений.

Ингредиенты:

400 г мясного фарша,

1 головка лука,

0,5-1 морковь,

1,5-2 стакана томатного сока,

Соль, чеснок, перец, травы — по вкусу,

Растительное масло.

Инструкции:

На разогретом растительном масле обжарьте нашинкованный лук и морковь, посолите. Выложите фарш поверх овощей и тушите в течение около пяти минут на среднем огне. Перемешайте фарш с овощами и тушите еще примерно три минуты при помешивании. Добавьте томатный сок (или бульон), доведите до кипения, приправьте по вкусу и тушите на слабом огне примерно три минуты. Готовую подливу из фарша можно подавать к различным гарнирам на ваш вкус. Приятного аппетита!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).





Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

