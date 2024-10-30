Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке

Мясная подлива из фарша — прекрасный соус к различным гарнирам, таким как паста, картофельное пюре, рис, кус-кус, фасоль и другие. Можно использовать различные виды мясного фарша: свинину, говядину, курицу, индейку и другие, в зависимости от предпочтений.
Вместо томатного сока можно добавить мясной или овощной бульон, бульон с томатной пастой, сметану или сочетать томатный сок со сметаной. Комбинация специй может быть разнообразной: чеснок, перчики, карри, итальянские или прованские травы, в зависимости от предпочтений.
Ингредиенты:
Инструкции:
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.
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