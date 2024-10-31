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Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе

3:42
Садоводство

Герань, или пеларгония, популярна как в комнатном озеленении, так и в садовых композициях. Это растение привлекает своей неприхотливостью, длительным цветением и разнообразием сортов. Однако нередко возникает проблема отсутствия цветения, и для её решения важно знать особенности ухода и подкормки.

Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему герань не цветет: 5 причин

  1. Нехватка освещения. Герань — светолюбивое растение, и без достаточного света цветение может не наступить, особенно зимой.
  2. Дефицит питательных веществ. При длительном выращивании в одном горшке питательные вещества исчерпываются, что тормозит цветение.
  3. Стресс после пересадки. Герань может сбросить бутоны после пересадки; чтобы снять стресс, опрыскивайте листья раствором Эпина или Циркона.
  4. Возраст растения. Со временем герань нуждается в обновлении. Старый куст можно обрезать, а черенки укоренить.
  5. Слишком большой горшок. В большом горшке герань сначала освоит весь ком земли, а затем начнет цвести.

Подкормка герани: периодичность и правила

В период активного роста (с весны до осени) герань подкармливают раз в две недели, зимой — раз в месяц, сокращая дозу вдвое.

Основные правила подкормки:

  • С весны до осени используйте минеральные удобрения для цветущих растений.
  • Органику вносят раз в два месяца, если требуется.
  • После пикировки не подкармливайте растение минимум две недели, чтобы корневая система восстановилась.

Эффективные минеральные удобрения для цветения герани

Для стимулирования цветения используют калийные и фосфорные подкормки:

  • С высоким содержанием фосфора и калия: Master 13-40-13, Плантафол 10-54-10, монофосфат калия.
  • Комплексные удобрения для цветущих: Bona Forte для цветущих, Акварин для цветов.
  • Пролонгированные удобрения: JOY "Обильное цветение".

Народные средства для подкормки герани

  • Борная кислота — усиливает цветение; 0,2 г на 1 л воды, поливают раз в месяц.
  • Навоз — помогает увеличению зеленой массы, но его применяют редко из-за запаха и риска болезней.
  • Сахар — даёт энергию, но избыточное применение может навредить, поливают раз в 2-3 недели.
  • Зола — обогащает питательными веществами; 40 г золы на 1 л воды, поливают каждые две недели.
  • Банановая кожура — богата калием; настаивается в воде и применяется раз в месяц.
  • Дрожжи — стимулируют рост; 10 г дрожжей на 1 л воды, добавляют 2 л воды перед поливом.
  • Йод — стимулирует цветение; 1 капля на 1 л воды, поливают почву раз в месяц.
  • Перекись водорода — активизирует рост; 1 ч. л. на 0,5 л воды, поливают раз в пять дней.

Подкормка герани в разные сезон

Зимой

Герань кормят комплексными удобрениями раз в месяц, снижая дозировку вдвое.

Весной

Начинается активный рост, поэтому удобрения вносят раз в две недели, чередуя азотные и комплексные минеральные удобрения.

Летом

Используют фосфорсодержащие удобрения для поддержания обильного цветения: Фертика люкс, Агрикола для цветущих.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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