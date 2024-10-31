Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань, или пеларгония, популярна как в комнатном озеленении, так и в садовых композициях. Это растение привлекает своей неприхотливостью, длительным цветением и разнообразием сортов. Однако нередко возникает проблема отсутствия цветения, и для её решения важно знать особенности ухода и подкормки.

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Почему герань не цветет: 5 причин

Нехватка освещения. Герань — светолюбивое растение, и без достаточного света цветение может не наступить, особенно зимой. Дефицит питательных веществ. При длительном выращивании в одном горшке питательные вещества исчерпываются, что тормозит цветение. Стресс после пересадки. Герань может сбросить бутоны после пересадки; чтобы снять стресс, опрыскивайте листья раствором Эпина или Циркона. Возраст растения. Со временем герань нуждается в обновлении. Старый куст можно обрезать, а черенки укоренить. Слишком большой горшок. В большом горшке герань сначала освоит весь ком земли, а затем начнет цвести.

Подкормка герани: периодичность и правила

В период активного роста (с весны до осени) герань подкармливают раз в две недели, зимой — раз в месяц, сокращая дозу вдвое.

Основные правила подкормки:

С весны до осени используйте минеральные удобрения для цветущих растений.

Органику вносят раз в два месяца, если требуется.

После пикировки не подкармливайте растение минимум две недели, чтобы корневая система восстановилась.

Эффективные минеральные удобрения для цветения герани

Для стимулирования цветения используют калийные и фосфорные подкормки:

С высоким содержанием фосфора и калия: Master 13-40-13, Плантафол 10-54-10, монофосфат калия.

Комплексные удобрения для цветущих: Bona Forte для цветущих, Акварин для цветов.

Пролонгированные удобрения: JOY "Обильное цветение".

Народные средства для подкормки герани

Борная кислота — усиливает цветение; 0,2 г на 1 л воды, поливают раз в месяц.

— усиливает цветение; 0,2 г на 1 л воды, поливают раз в месяц. Навоз — помогает увеличению зеленой массы, но его применяют редко из-за запаха и риска болезней.

— помогает увеличению зеленой массы, но его применяют редко из-за запаха и риска болезней. Сахар — даёт энергию, но избыточное применение может навредить, поливают раз в 2-3 недели.

— даёт энергию, но избыточное применение может навредить, поливают раз в 2-3 недели. Зола — обогащает питательными веществами; 40 г золы на 1 л воды, поливают каждые две недели.

— обогащает питательными веществами; 40 г золы на 1 л воды, поливают каждые две недели. Банановая кожура — богата калием; настаивается в воде и применяется раз в месяц.

— богата калием; настаивается в воде и применяется раз в месяц. Дрожжи — стимулируют рост; 10 г дрожжей на 1 л воды, добавляют 2 л воды перед поливом.

— стимулируют рост; 10 г дрожжей на 1 л воды, добавляют 2 л воды перед поливом. Йод — стимулирует цветение; 1 капля на 1 л воды, поливают почву раз в месяц.

— стимулирует цветение; 1 капля на 1 л воды, поливают почву раз в месяц. Перекись водорода — активизирует рост; 1 ч. л. на 0,5 л воды, поливают раз в пять дней.

Подкормка герани в разные сезон

Зимой

Герань кормят комплексными удобрениями раз в месяц, снижая дозировку вдвое.

Весной

Начинается активный рост, поэтому удобрения вносят раз в две недели, чередуя азотные и комплексные минеральные удобрения.

Летом

Используют фосфорсодержащие удобрения для поддержания обильного цветения: Фертика люкс, Агрикола для цветущих.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

