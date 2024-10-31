Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе

Герань, или пеларгония, популярна как в комнатном озеленении, так и в садовых композициях. Это растение привлекает своей неприхотливостью, длительным цветением и разнообразием сортов. Однако нередко возникает проблема отсутствия цветения, и для её решения важно знать особенности ухода и подкормки.
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Почему герань не цветет: 5 причин
Нехватка освещения. Герань — светолюбивое растение, и без достаточного света цветение может не наступить, особенно зимой.
Дефицит питательных веществ. При длительном выращивании в одном горшке питательные вещества исчерпываются, что тормозит цветение.
Стресс после пересадки. Герань может сбросить бутоны после пересадки; чтобы снять стресс, опрыскивайте листья раствором Эпина или Циркона.
Возраст растения. Со временем герань нуждается в обновлении. Старый куст можно обрезать, а черенки укоренить.
Слишком большой горшок. В большом горшке герань сначала освоит весь ком земли, а затем начнет цвести.
Подкормка герани: периодичность и правила
В период активного роста (с весны до осени) герань подкармливают раз в две недели, зимой — раз в месяц, сокращая дозу вдвое.
Основные правила подкормки:
С весны до осени используйте минеральные удобрения для цветущих растений.
Органику вносят раз в два месяца, если требуется.
После пикировки не подкармливайте растение минимум две недели, чтобы корневая система восстановилась.
Эффективные минеральные удобрения для цветения герани
Для стимулирования цветения используют калийные и фосфорные подкормки:
С высоким содержанием фосфора и калия: Master 13-40-13, Плантафол 10-54-10, монофосфат калия.
Комплексные удобрения для цветущих: Bona Forte для цветущих, Акварин для цветов.
Пролонгированные удобрения: JOY "Обильное цветение".
Народные средства для подкормки герани
Борная кислота — усиливает цветение; 0,2 г на 1 л воды, поливают раз в месяц.
Навоз — помогает увеличению зеленой массы, но его применяют редко из-за запаха и риска болезней.
Сахар — даёт энергию, но избыточное применение может навредить, поливают раз в 2-3 недели.
Зола — обогащает питательными веществами; 40 г золы на 1 л воды, поливают каждые две недели.
Банановая кожура — богата калием; настаивается в воде и применяется раз в месяц.
Дрожжи — стимулируют рост; 10 г дрожжей на 1 л воды, добавляют 2 л воды перед поливом.
Йод — стимулирует цветение; 1 капля на 1 л воды, поливают почву раз в месяц.
Перекись водорода — активизирует рост; 1 ч. л. на 0,5 л воды, поливают раз в пять дней.
Подкормка герани в разные сезон
Зимой
Герань кормят комплексными удобрениями раз в месяц, снижая дозировку вдвое.
Весной
Начинается активный рост, поэтому удобрения вносят раз в две недели, чередуя азотные и комплексные минеральные удобрения.
Летом
Используют фосфорсодержащие удобрения для поддержания обильного цветения: Фертика люкс, Агрикола для цветущих.
Уточнения
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).