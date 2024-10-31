Вакцина против гриппа для самостоятельного введения: удобство и безопасность

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило вакцину FluMist в виде назального спрея для самостоятельного введения. Теперь взрослым не нужно обращаться к врачу для получения этой вакцины — её можно использовать самостоятельно. Рассказывают на сайте U. S. FOOD & DRUG.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flu_vaccination_USS_Gerald_R._Ford.jpg by Navy Seaman Apprentice Angel Jaskulos

Вакцина предназначена для профилактики гриппа типов A и B и рекомендована людям в возрасте от 2 до 49 лет. Первоначально, в 2003 году, FluMist была одобрена для лиц от 5 до 49 лет, а в 2007 году возрастное ограничение было снижено до 2 лет. Теперь вакцина доступна для самостоятельного введения.

FluMist содержит ослабленный живой штамм вируса гриппа и вводится через нос. Вакцину можно получить по рецепту врача, а вводить её теперь может сам пациент или помощник старше 18 лет.

Наиболее частые побочные эффекты включают лихорадку (свыше 38 °C) у детей от 2 до 6 лет, заложенность или насморк у людей от 2 до 49 лет и боль в горле у взрослых от 18 до 49 лет. В инструкции подробно описаны правила использования, хранения и утилизации вакцины.

Одобрение FDA получила компания MedImmune LLC.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

