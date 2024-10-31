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Сезонное выпадение волос: как осень влияет на состояние ваших локонов?

Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен не только в природе, но и в состоянии наших волос. Многие замечают, что именно в этот период они начинают выпадать активнее, чем обычно. Этот процесс может вызвать беспокойство, но, как правило, он носит естественный характер. Разберемся, почему волосы осенью склонны к выпадению и как с этим справиться.

Сезонное выпадение волос: как осень влияет на состояние ваших локонов?
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Природный цикл обновления волос

Выпадение волос — это часть естественного цикла их роста и обновления. Летом они защищают кожу головы от активного солнечного света, но к осени волосяные фолликулы начинают переходить в фазу покоя, чтобы подготовиться к зиме. Это приводит к тому, что в сентябре и октябре волосы могут выпадать интенсивнее, чем в любое другое время года.

Влияние изменений температуры

Осенью температура воздуха заметно снижается, и наша кожа головы реагирует на это по-своему: кровообращение замедляется, что снижает питание волосяных луковиц. Из-за недостатка полезных веществ фолликулы ослабевают, а волосы — выпадают. Ношение головных уборов также может повлиять на циркуляцию воздуха и вызвать излишнее потоотделение, что дополнительно ослабляет корни волос.

Воздействие летнего ультрафиолета

В течение лета локоны подвергаются активному воздействию ультрафиолетовых лучей, что сушит и истончает их. Осенью такие волосы становятся особенно уязвимыми и легко выпадают. Поэтому после летнего сезона важно уделить особое внимание их восстановлению.

Как минимизировать сезонное выпадение?

Чтобы сохранить густоту волос, стоит наладить питание, а также использовать восстанавливающие маски и увлажняющие средства. Массаж головы и умеренная стимуляция кровообращения тоже помогут поддержать здоровье локонов осенью.

Сезонное выпадение волос — естественный процесс, но с правильным уходом можно сохранить их красоту даже в холодное время года.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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