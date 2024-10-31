Идеальный ужин на скорую руку: капуста и бекон в одной сковороде

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет времени на сложный ужин, это вовсе не значит, что нужно полагаться на полуфабрикаты. Простые рецепты могут спасти ситуацию, позволив приготовить вкусное горячее блюдо всего за полчаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 3.0

Для идеального вечернего ужина отлично подойдет капуста с луком и беконом. В случае необходимости бекон можно заменить сосисками или докторской колбасой.

Сначала обжарьте бекон на среднем огне, чтобы вытопился жир. Затем добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до золотистого цвета. После этого добавьте нашинкованную капусту, приправьте перцем и солью, и готовьте блюдо еще десять минут.

Кулинары советуют добавить каплю растительного масла в сковороду перед обжаркой лука, а при тушении капусты можно влить немного горячей воды по желанию.

Уточнения

У́жин— последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



