Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные создали уникальное покрытие против льда на основе графена
Цифровые технологии, космические приключения и русские сказки: Москва покоряет сферу туризма
Питательный и освежающий: рецепт греческого салата с пекинской капустой
Обнаружена уязвимость автопилота Tesla: авария осталась без внимания
Россияне массово отказываются от сливочного масла
Вакцина против гриппа для самостоятельного введения: удобство и безопасность
Почему не удаётся выспаться: ошибки перед сном, которых стоит избегать
Как повысить урожай помидоров: лучшие методы для теплицы и грядки
Собаки спасают жизнь: как прогулки с питомцем снижают риски для здоровья

Идеальный ужин на скорую руку: капуста и бекон в одной сковороде

0:53
Еда

Когда нет времени на сложный ужин, это вовсе не значит, что нужно полагаться на полуфабрикаты. Простые рецепты могут спасти ситуацию, позволив приготовить вкусное горячее блюдо всего за полчаса.

Идеальный ужин на скорую руку: капуста и бекон в одной сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 3.0

Для идеального вечернего ужина отлично подойдет капуста с луком и беконом. В случае необходимости бекон можно заменить сосисками или докторской колбасой.

Сначала обжарьте бекон на среднем огне, чтобы вытопился жир. Затем добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до золотистого цвета. После этого добавьте нашинкованную капусту, приправьте перцем и солью, и готовьте блюдо еще десять минут.

Кулинары советуют добавить каплю растительного масла в сковороду перед обжаркой лука, а при тушении капусты можно влить немного горячей воды по желанию.

 

 

Уточнения

У́жин последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Прощай, тротуар: использование электросамокатов в России могут запретить в пешеходных зонах с 2031 года
Кто из российских звёзд не в ладах с правилами дорожного движения
От синего Шефшауэна в Марокко до белоснежного Ия на Санторини: улицы, которые стоит увидеть
Шотландия выбирает электрообои для борьбы с холодом и плесенью
Дизайн детской: баланс между яркостью и простотой
Канада наступает: саудовская нефть теряет западное побережье США
Сезонное выпадение волос: как осень влияет на состояние ваших локонов?
Тренера московского Спартака назвали разочарованием
Зуд в носу: симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания
Древние крокодилы проиграли битву за море китам и дельфинам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.