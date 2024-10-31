Обнаружена уязвимость автопилота Tesla: авария осталась без внимания

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Система полного автономного вождения Tesla вновь оказалась в центре внимания после инцидента с наездом на дикое животное.

Фото: Own work by Leo Nguyen, CC BY-SA 4.0

В ролике, опубликованном пользователем с ником Paul S в социальных сетях, зафиксировано, как электромобиль Tesla Model 3 на полной скорости сбивает выбежавшего на дорогу оленя. Водитель автомобиля в этот момент использовал режим Full Self-Driving, однако система не предприняла попытки остановиться ни до, ни после удара.

На кадрах видеорегистратора видно, что Tesla не тормозила, продолжая движение, несмотря на столкновение.

Этот случай подчеркивает, что технология автономного вождения от Tesla далека от полной самостоятельности, поскольку водитель обязан следить за ситуацией на дороге и быть готовым к экстренному вмешательству. Полный автономный режим, заявленный компанией, все еще не обеспечивает должного уровня безопасности, чтобы реагировать на непредсказуемые события, такие как внезапное появление животных на трассе.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.



Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему траектории.

