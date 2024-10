Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога

В ночь на 1 ноября в мире "празднуется" Хеллоуин.

Фото: Нейросеть @Midjo_art_bot by Дмитрий Плотников

Будучи обозревателем одного из столичных крупных изданий, я когда-то уже писал статью по теме празднования Хеллоуина в России. С тех пор моё мнение отнюдь не изменилось, а, наоборот, я всё больше убеждаюсь, что очень многое западное — не просто вредно, а несёт в себе сатанинский, инфернальный посыл.

В последние годы в России среди молодёжи (да и не только) растёт популярность празднования Хэллоуина, который отмечается в последний день октября. К нам эта история пришла из США и Британии. И что же мы видим?

Популярность праздника прививается юному поколению через поп-культуру, западный кинематограф и манящую завесу таинственного модного Запада — вот вам тыква, свечи, костюмчики упырей и монстров.

А нужны ли нам такие праздники, которые по факту вредят воспитанию молодёжи? Кто навязывает детям сатанинские празднества, которые никакого отношения ни к православию, ни к исламу, ни к буддизму (да простят меня россияне, имеющие какое-то другое вероисповедание), ни к российской культуре не имеют?

Баба-яга & "тыква Джека"

Например, давайте сделаем День персонажей русских сказок! Вон, колоритная фигура Бабы-яги. Важнейший элемент славянского язычества и культуры. Кстати, вопреки мнению, образ Бабки-ёжки вовсе не такой отрицательный, как подают нам фильмы и многие сказки. Наши предки считали Бабу-ягу как покровительницу леса, и её нужно было задабривать и почитать. У многих она даже считалась целительницей и повитухой.

Знатоки говорят, что и сейчас она ассоциируется с хранительницей дома. Недаром, в некоторых сказках она предлагает русскому Ивану сходить в баньку, спрашивала, зачем он к ней пожаловал, сытно кормила его, а затем, или дарила ему волшебный предмет, или давала ценный совет.

Нет, мы же повернули куда-то в страшную тыкву. Которую ещё называют "светильник Джека". Это безобидная на вид голова, является древним символом проклятой души. Согласно легенде, пьяница Джек подписал сделку с дьяволом и с тех пор не может попасть ни в рай, ни в ад. Вот он, прОклятый, и бродит по земле, и бродить будет до самого Страшного суда.

Проводник к…

Получается, что смысл Хеллоуина — наладить связь между потусторонним миром и людьми. Якобы в эту ночь открываются врата в будущее и прошлое — а отсюда и обилие всякой нечисти, атрибутов смерти, зла и страха. И главное, духи этого праздника — как раз те самые бесы, которые соблазняют людей и сбивают их с правильного пути.

Кстати, папам и мамам небольшая информация: для сатанистов Хеллоуин — самый главный праздник смерти, который напрямую прославляет дьявола. И хотим мы этого или нет, но мы отмечаем этот праздник вместе с сатанистами.

Разумеется, многие отмечают его, не задумываясь о содержании. Да, для многих Хеллоуин — это очередной повод повеселиться, встретиться с товарищами, что называется, потусить. Но любая религия гласит, что заигрывание с нечистой силой, даже если это делается несерьёзно, очень опасно, и уводит от настоящего Бога. И этот "кейс" оккультизма ловко использует дьявол, внушая нам, что это всего-навсего безобидный праздник, на котором интересно и забавно.

Но это не карнавал, а вполне определённое квазиритуальное действо, имеющие отношение к сатанизму. А в религиях, будь то христианство, ислам, буддизм или ещё какой-нибудь, говорится, что намеренное или ненамеренное поклонение злым духам — есть великий грех. И очень тревожно что этот праздник все активнее культивируют в нашей стране.

А не значит ли это, что люди всё больше отталкиваются от Бога и Церкви? Ведь это и есть цель сатаны…

Хэ́ллоуи́н (или Хе́ллоуи́н; англ. Halloween, Hallowe'en, All Hallows Evening, All Hallows' Even, All Saints' Eve) — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Хэллоуин неформально отмечается в некоторых других странах, имеющих тесные культурные связи с США или Великобританией, например, в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных стран Океании.