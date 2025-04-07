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Санаторный доход Пермского края составил 582 млн рублей за два месяца — как это удалось

2:31
Экономика

По данным аналитического портала "Санатории-России.рф", в начале 2025 года курорты Пермского края показали высокие показатели посещаемости.

Зимний отдых
Фото: commons.wikimedia.org by Jeff Hopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зимний отдых

В январе и феврале регион принял более 21 тысячи отдыхающих, которые провели 122 тысячи ночей в местных здравницах. При этом доход санаториев составил 582 миллиона рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках Приволжского федерального округа общий доход санаторно-курортной отрасли составил 2,408 миллиарда рублей при 1,56 миллиона ночевок. Эти данные свидетельствуют о стабильном интересе россиян к санаторному лечению зимой.

Традиционными лидерами зимнего оздоровительного туризма остаются Краснодарский край, Ставрополье и Московская область, однако Пермский край активно укрепляет свои позиции благодаря развитию курортной инфраструктуры и уникальным природным лечебным ресурсам.

В марте Пермское УФАС начало проверку санаторно-курортных организаций региона из-за публикации на портале properm. ru о завышенных ценах на услуги, что вызвало общественный резонанс. Прокуратура Пермского края инициировала запрос на анализ рынка санаторно-курортных услуг, чтобы проверить обоснованность цен на путевки.

УФАС планирует запросить информацию у Росздравнадзора и организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, чтобы проанализировать стоимость путевок и выявить возможное скоординированное завышение цен, что может указывать на нарушение антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Также была обнародована информация о том, что в январе 2025 года в санаториях Пермского края отдохнули 10,8 тысячи человек, что является третьим показателем в Приволжском федеральном округе. Однако доходы санаториев снизились, составив 298,7 миллиона рублей, что может быть связано с проблемами в привлечении туристов или недостаточной рекламой. Средняя стоимость суток в санаториях региона составила 5,3 тысячи рублей, что является четвертым показателем в стране.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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