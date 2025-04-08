Цитронелла: идеальное растение для террасы, которое отпугивает комаров

4:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кто не мечтал провести летний вечер на своей террасе, не беспокоясь о назойливом жужжании комаров? Цитронелла, это растение с множеством полезных свойств, может стать решением этой постоянной проблемы.

Фото: Own work by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цитронелла

Легко выращиваемая в горшках, цитронелла добавляет экзотическую нотку в наши открытые пространства, одновременно наполняя их приятным лимонным ароматом. Но это ещё не всё: её репеллентные свойства делают ее идеальным союзником для подготовки к теплым дням.

Цитронелла: ознакомление с многофункциональным растением

Цитронелла, или Cymbopogon, — это многолетняя травянистая культура, родом из тропических регионов Азии. Она выделяется длинными узкими листьями голубовато-зеленого цвета и характерным запахом, напоминающим лимон. Существует несколько разновидностей, но наиболее известны цитронелла Явы (Cymbopogon winterianus) и цитронелла Цейлона (Cymbopogon nardus).

Это растение может достигать высоты до 1,5 метра в оптимальных условиях, формируя плотные пучки, которые придают объём и динамичность окружающему ландшафту. Ее стройная форма и легкая листвы делают цитронеллу отличным выбором для структурирования открытого пространства, не нагружая его.

Почему стоит выращивать цитронеллу в горшке?

Практичность для нашего климата

Цитронелла боится холода и не переносит температуры ниже 5°C. Поэтому выращивание в горшке обладает важным преимуществом: возможность занести растение в укрытие на зиму. В регионах с умеренным климатом это часто единственный способ сохранить цитронеллу с одного года на другой.

Горшок также предоставляет большую гибкость в оформлении пространства. Вы можете перемещать цитронеллу в зависимости от потребностей: установить её рядом с зоной отдыха, чтобы воспользоваться ее репеллентным эффектом, или подальше, если ее аромат кажется слишком интенсивным.

Адаптация к малым пространствам

Даже на балконе или маленькой террасе можно наслаждаться преимуществами цитронеллы. Горшок диаметром 30-40 см вполне подходит для ее полноценного роста. Это идеальное решение для городских садоводов, которые имеют ограниченное пространство, но хотят создать функциональный и ароматный зеленый уголок.

Как вырастить цитронеллу в горшке?

Выбор контейнера и субстрата

Для успешного выращивания выбирайте достаточно большой горшок с дренажными отверстиями. Цитронелла требует пространства для развития корневой системы. Смесь универсального грунта, компоста и крупнозернистого песка в пропорциях 2:1:1 создаст хорошо дренируемый субстрат, который останется достаточно питательным.

Не забудьте положить слой керамзита или гальки на дно горшка, чтобы облегчить отток воды и избежать переувлажнения корней, что может привести к их загниванию.

Экспозиция и полив

Цитронелла предпочитает солнечные и теплые места. Размещайте горшок в солнечной зоне на вашей террасе или балконе, желательно так, чтобы он был защищен от сильных ветров, которые могут повредить листву. В период роста (весной и летом) потребуется регулярный полив, но без избытка воды. Поливайте, когда верхний слой грунта начнет подсыхать.

Зимой, если вы заносите растение, значительно сократите полив и поместите его в светлое место, где температура не опускается ниже 10°C.

Уход и размножение

Обеспечьте подачу органических удобрений, разбавленных в один раз в месяц в теплый сезон, это способствует активному росту. Чтобы поддерживать цитронеллу в хорошем состоянии, периодически делите растение раз в два года. Эта операция, проводимая весной, включает извлечение корневого кома из горшка, аккуратное разделение пучков и их пересадку в свежий субстрат.