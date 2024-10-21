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Дмитрий Плотников

Россия — спортивная держава. В Уфе завершился Форум уверенности

Россия

В Уфе закончил свою работу международный форум "Россия — спортивная держава".

Россия — спортивная держава. В Уфе завершился Форум уверенности
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

На интереснейшем мероприятии, проходившем с 17 по 19 октября в столице Башкортостана, было всё: панельные сессии, государственный совет профильных ведомств, выставка, мастер-классы и автограф-сессии от олимпийских чемпионов и звёзд спорта и, конечно, общение и консолидация. Консолидация тех, кто считает физкультуру и спорт неотъемлемой частью своей жизни.

Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru был приглашён на это действо, и делится впечатлениями.

Уфа спортивная

К форуму в Уфе были построены поистине грандиозные спортивные сооружения: Центр фехтования, комплекс гребного слалома и, поражающий своим масштабом, Дворец борьбы. К слову, в последнем и проходила вся деловая программа форума. А около Дворца борьбы раскинулась огромная выставка, куда приехали не только спортивные федерации российского Олимпийского комитета, но и представители регионов, компаний, организаций. Словом, все те, кто тесно связывают свою деятельность со спортом.

На форуме было подписано немало договоров по сотрудничеству, а значит компании, ведомства и организации будут развивать физическую культуру, развиваясь сами. Это ли не рост экономики с использованием тезиса "приятное с полезным"! Вот и выходит, что это задача не только идеологическая, но и экономически целесообразная.

Взгляд в будущее

Я бы назвал это мероприятие "Форумом уверенности". Именно это чувство навеяли эти три дня. Уверенность именно в верном курсе страны и нашего правительства. Ведь именно президент России Владимир Путин (а его очень ждали в Башкортостане), открывая Форум отметил, что такой курс здоровой нации напрямую определяет качество и продолжительность жизни, здоровье россиян, демографическое будущее России, а значит и силу, и суверенитет государства.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этих объектов, в том числе региональные власти, частных инвесторов, за большую работу, за внимание к вопросам повышения доступности спорта, популяризации здорового образа жизни, активного досуга. Важно, чтобы как можно больше граждан России, причём всех возрастов — и взрослых, и детей, молодежи — выбирали для себя эти ценности. Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой", — сказал президент страны.

"Мода" на здоровье

Как профессиональный тренер, я с радостью отмечаю, что молодёжь сейчас всё чаще предпочитает улице и пагубным привычкам — физкультуру и спорт. Спорт сегодня, что называется, в модном тренде. Благо, в регионах сегодня массово строятся всевозможные спортивные сооружения. А Уфа идёт здесь в авангарде.

"Очень удивлён подвижкам в сфере спорта в Республике Башкортостан. С удовольствием съездил на открытие гребного канала и был впечатлён", — в беседе со мной рассказал мой давний знакомый, замечательный спортсмен, олимпийский чемпион Олимпиады-2004 в Афинах, президент Федерации гребли России, и просто хороший человек, Алексей Свирин.

Большое будущее страны

Говорят, большое видится на расстоянии. Но в столице Башкортостана я увидел "большое", находясь непосредственно на месте событий. Поскольку дружба народов, дружба стран, любовь к спорту и саморазвитию, и было тут тем "большим", что и является составной частью нашей великой и огромной страны…

Уточнения

Уфа́ (баш. Өфө МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Республики Башкортостан, город-миллионер в России, девятый по численности населения город в стране, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит, и городского округа город Уфа. Центр Уфимской агломерации. Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров Российской Федерации.

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Форум "Россия - спортивная держава". Выступление Президента.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы уфа спорт владимир путин
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