Погода скачет — самочувствие падает? Вот как пережить бурю в теле и за окном

Часто ли вы замечаете ухудшение самочувствия с изменением погоды? Головная боль, вялость, ноющие суставы — это знакомо многим. Метеозависимость — это не просто неприятное состояние, но и проблема, с которой можно и нужно бороться. Как сделать так, чтобы тело перестало реагировать на перемену погоды? Нутрициолог делится простыми, но эффективными советами.
Метеозависимость — это повышенная чувствительность организма к изменению природных факторов: перепадам температуры, магнитным бурям, колебаниям атмосферного давления и другим природным явлениям. Метеочувствительность может проявляться по-разному, от легкого недомогания до серьезных нарушений здоровья.
Предрасположенность к метеозависимости чаще всего обусловлена генетическими и эпигенетическими факторами. Особое внимание стоит уделить состоянию сосудов — их недостаточная эластичность может привести к ухудшению самочувствия при изменении погоды.
Для борьбы с метеозависимостью важно работать на нескольких фронтах. Вот 4 главных совета, которые помогут улучшить состояние:
Некоторые добавки могут помочь укрепить организм:
Для борьбы с головной болью и мигренями можно использовать эфирное масло перечной мяты, нанося его на шейно-воротниковую зону и виски.
Применяя все эти методы в комплексе, вы заметите, что метеозависимость становится менее выраженной, а ваше самочувствие стабилизируется.
Метеозависимость - симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.
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