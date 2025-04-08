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Как продать машину и не потерять номер: схема, которую знают только свои

1:56
Авто

Если вы расстаетесь с автомобилем, но хотите оставить за собой номерные знаки — это возможно. Главное - знать правила игры. Ниже — пошаговая инструкция, которую легко запомнить.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Шаг 1. Убедитесь, что вы можете сохранить номера

Есть два случая, когда отказ гарантирован:

  • если машина под арестом или есть запрет на регистрационные действия,

  • если вы регистрируете автомобиль в другом регионе.

В остальных ситуациях номера можно сохранить, даже при продаже через трейд-ин — но только до заключения договора.

Шаг 2. Осмотрите номера

Если знаки целые, без трещин и сколов — отлично. Если повреждены, получите дубликаты в лицензированной организации. Стоимость — около 2000 рублей.

Шаг 3. Рассчитайте расходы

Если хотите продолжать ездить на старом авто после снятия номеров, заплатите 2850 ₽:

  • 2000 ₽ - за новые номерные знаки,

  • 500 ₽ - за новое СТС,

  • 350 ₽ - за изменения в ПТС.

Если машину сразу снимаете с учета — ГИБДД сделает это бесплатно.

Шаг 4. Подготовьте документы

В отделении ГИБДД понадобятся:

  • паспорт или доверенность,

  • ПТС,

  • СТС,

  • полис ОСАГО.

Шаг 5. Оформите процедуру

Сохранение номеров оформляется только очно, приехать нужно на машине. В ГАИ пишутся два заявления: о снятии с учёта и сохранении номеров. Далее — госпошлины, подтверждение и выдача новых знаков. После этого можно снять старые номера и оставить их себе.

Онлайн-часть: не всё, но кое-что

Через "Госуслуги.Авто" можно заранее подать заявление и оплатить пошлины — но финальное оформление сохранения всё равно проводится лично.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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