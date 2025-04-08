Как продать машину и не потерять номер: схема, которую знают только свои

Если вы расстаетесь с автомобилем, но хотите оставить за собой номерные знаки — это возможно. Главное - знать правила игры. Ниже — пошаговая инструкция, которую легко запомнить.
Есть два случая, когда отказ гарантирован:
если машина под арестом или есть запрет на регистрационные действия,
если вы регистрируете автомобиль в другом регионе.
В остальных ситуациях номера можно сохранить, даже при продаже через трейд-ин — но только до заключения договора.
Если знаки целые, без трещин и сколов — отлично. Если повреждены, получите дубликаты в лицензированной организации. Стоимость — около 2000 рублей.
Если хотите продолжать ездить на старом авто после снятия номеров, заплатите 2850 ₽:
2000 ₽ - за новые номерные знаки,
500 ₽ - за новое СТС,
350 ₽ - за изменения в ПТС.
Если машину сразу снимаете с учета — ГИБДД сделает это бесплатно.
В отделении ГИБДД понадобятся:
паспорт или доверенность,
ПТС,
СТС,
полис ОСАГО.
Сохранение номеров оформляется только очно, приехать нужно на машине. В ГАИ пишутся два заявления: о снятии с учёта и сохранении номеров. Далее — госпошлины, подтверждение и выдача новых знаков. После этого можно снять старые номера и оставить их себе.
Через "Госуслуги.Авто" можно заранее подать заявление и оплатить пошлины — но финальное оформление сохранения всё равно проводится лично.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.