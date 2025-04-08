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Белый ковёр и страх пятен: избавляемся от главного табу в интерьере

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Недвижимость

С годами мы переняли у бабушек множество полезных идей для уютного дома: живые цветы на столе, любовь к ярким цветам и смелым акцентам вроде подушек с вышивкой. Однако не все традиции стоит сохранять.

Гостинная комната
Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостинная комната

Есть один декоративный приём из прошлого, от которого мы с удовольствием отказываемся: комнаты, предназначенные "только для гостей" или "только на праздник".

На границе этих комнат даже менялось покрытие пола, как будто подчёркивая: осторожно, сюда нельзя!. Мягкий белый ковер, идеальные подушки, мебель без единого пятнышка — всё говорило: "не трогай". 

Однако зачем иметь красивую комнату, если в ней никто не может по-настоящему отдыхать? Интерьер должен быть живым, открытым для детей, гостей, пятен от вина и хаоса от праздников. Это и есть настоящее гостеприимство.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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