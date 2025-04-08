Белый ковёр и страх пятен: избавляемся от главного табу в интерьере

С годами мы переняли у бабушек множество полезных идей для уютного дома: живые цветы на столе, любовь к ярким цветам и смелым акцентам вроде подушек с вышивкой. Однако не все традиции стоит сохранять.
Есть один декоративный приём из прошлого, от которого мы с удовольствием отказываемся: комнаты, предназначенные "только для гостей" или "только на праздник".
На границе этих комнат даже менялось покрытие пола, как будто подчёркивая: осторожно, сюда нельзя!. Мягкий белый ковер, идеальные подушки, мебель без единого пятнышка — всё говорило: "не трогай".
Однако зачем иметь красивую комнату, если в ней никто не может по-настоящему отдыхать? Интерьер должен быть живым, открытым для детей, гостей, пятен от вина и хаоса от праздников. Это и есть настоящее гостеприимство.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.