Белый ковёр и страх пятен: избавляемся от главного табу в интерьере

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С годами мы переняли у бабушек множество полезных идей для уютного дома: живые цветы на столе, любовь к ярким цветам и смелым акцентам вроде подушек с вышивкой. Однако не все традиции стоит сохранять.

Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостинная комната

Есть один декоративный приём из прошлого, от которого мы с удовольствием отказываемся: комнаты, предназначенные "только для гостей" или "только на праздник".

На границе этих комнат даже менялось покрытие пола, как будто подчёркивая: осторожно, сюда нельзя!. Мягкий белый ковер, идеальные подушки, мебель без единого пятнышка — всё говорило: "не трогай".

Однако зачем иметь красивую комнату, если в ней никто не может по-настоящему отдыхать? Интерьер должен быть живым, открытым для детей, гостей, пятен от вина и хаоса от праздников. Это и есть настоящее гостеприимство.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.