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Секрет идеального вечера: попкорн с белым шоколадом, который готовится за минуты

1:52
Еда

Иногда так хочется чего-то быстрого, лёгкого и сладкого, чтобы отвлечься от повседневной суеты. Попробуйте этот невероятно сладкий попкорн с белым шоколадом! Он станет идеальным перекусом для уютного вечера с сериалом или весёлой встречи с друзьями. А самое главное — для его приготовления вам понадобятся лишь несколько простых ингредиентов и сковорода.

Попкорн
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Попкорн

Эта закуска напоминает нам, что радость можно найти в самых простых вещах, особенно когда мы делимся этими моментами с близкими. Откройте фольгу, и пусть волшебство начнётся!

Секрет приготовления

Этот рецепт не только вкусен, но и необычен. Начните с создания самодельной "духовки" из алюминиевой фольги! Посыпьте зёрна попкорна маленькими кусочками белого шоколада, заверните их в фольгу и положите в кастрюлю. Сделайте небольшое отверстие в центре фольги для выхода пара, и через несколько минут комната наполнится волшебным ароматом растопленного шоколада и свежеприготовленного попкорна.

Процесс настолько прост, что вам понравится. А если у вас есть дети, это будет ещё лучше — они будут в восторге от того, как попкорн "лопает" внутри фольги! Классический попкорн превращается в изысканное лакомство с насыщенным вкусом белого шоколада.

Как сделать попкорн ещё вкуснее?

Добавьте немного соли. Если вы любите сочетание сладкого и солёного, щепотка соли усилит вкус. Попробуйте разные виды шоколада. Помимо белого шоколада, можно использовать молочный или даже тёмный.

Посыпьте попкорн трюфелями или измельчённым печеньем. Для оригинального варианта добавьте к готовому попкорну трюфели или небольшие кусочки печенья.

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.

Белый шоколад — шоколад, который вырабатывают из масла какао, сахара, плёночного сухого молока и ванилина без добавления какао-порошка, благодаря чему он имеет цвет слоновой кости (часто с желтоватым оттенком) и содержит минимум антиоксидантов, таких, как теобромин и кофеин.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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