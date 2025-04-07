Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже

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Уходят не только бренды, но и привычки. Когда с российского рынка исчезла словацкая Matador MP47 Hectorra 3, водители Octavia, Passat, Tiguan и других популярных моделей с тоской смотрели на старые комплекты: "Хороша была!". Спокойное поведение на трассе, достойная управляемость и ресурс — всё как надо.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Но у истории — продолжение

Встречайте: Torero MP47 - "наследник" Matador, рожденный в Калужской области. Да-да, там, где раньше штамповали шины Continental. Новый бренд — российский, характеристики — старые добрые. Размеров меньше, пока что до R17, но в планах — расширение, в том числе на кроссоверы.

Почему именно Torero

Название — символ управления энергией, как поясняют в холдинге "Кордиант". Бороться с "быком" на трассе — значит уверенно справляться с дорогой. Даже если навстречу тебе выходит… верблюд.

Испытания в Азербайджане

На горных трассах испытатели встречали коров, пыль, жару и слегка уставшие прокатные машины. С тормозами — беда. Зато шины не подвели. Ассиметричный рисунок, жёсткое центральное ребро, увеличенные продольные канавки — всё работает на контроль и безопасность. Особенно в дождь.

Тест на аквапланирование — пройден

Torero уверенно держит дорогу на мокром асфальте. ADAC ещё в "матадоровские" времена отмечал их устойчивость к гидропланированию. Сейчас это подтвердили и в бакинской поездке.

Тишина и комфорт

Закрытая плечевая зона и продуманная архитектура протектора гасят шум внутри пятна контакта. Результат: в салоне — тишина, снаружи — вежливость.

Долговечность — новый тренд

На фоне ухода именитых брендов, износостойкость — царь характеристики. Инженеры переработали профиль протектора, чтобы избежать неровного износа. Есть даже индикатор-капелька на 3 мм и метка в виде болида F1 — удобно, практично, в духе времени.

Уточнения

Тест-драйв — поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств. Тест-драйв обычно проводится журналистами для автомобильных изданий или водителями-испытателями (тест-пилотами) для автомобильных компаний. В частных целях тест драйв предоставляется автосалонами, как бесплатная услуга, для того, чтобы покупатель мог оценить все качества товара.



