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Как гранулы спасут озеро Балатон от нашествия комаров: неожиданные выводы учёных

1:51
Наука

В этом году на озере Балатон (Венгрия) наблюдается значительное увеличение количества водорослей, что создает благоприятные условия для хирономид (мелких комаров).

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Jackaranga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комар

В результате, весной 2025 года ожидается одно из крупнейших скоплений личинок за последние 30 лет. Это вызывает необходимость в новых методах контроля популяции комаров, о которых сообщает научно-исследовательский институт лимнологии.

Однако биологическое прореживание сталкивается с трудностями, так как препараты нужно применять на ограниченных территориях, часто заросших растительностью, и они не всегда достигают поверхности, где находятся личинки. Одним из решений может быть использование гранул, например, из песка или пластика, но и у этих методов есть свои недостатки. Песчаные частицы могут повредить растения, а пластиковые носители, хотя и эффективны, могут быть вредны для окружающей среды.

Исследования под руководством Котаи Ласло из научно-исследовательского центра HUN-REN в сотрудничестве с другими институтами направлены на создание новых экологически чистых гранул-носителей. В результате были разработаны гранулы, которые комбинируют свойства штукатурки, цемента и карбоксиметилцеллюлозы, что позволяет эффективно использовать их для борьбы с личинками комаров.

Эти гранулы, рассеянные по поверхности воды, могут выделять токсины, убивающие личинок, при этом оставаясь безопасными для экосистемы. Ученые подчеркивают важность этого метода для охраны водных ресурсов страны, особенно для таких туристических достопримечательностей, как озеро Балатон, Венецианское озеро и озеро Нойзидлерзее, пишет economx.

Уточнения

Лимноло́гия (греч. λίμνη ― «озеро» + λόγος ― «учение») или озерове́дение — раздел гидрологии, наука о физических, химических и биологических аспектах озёр и других пресных водоёмов, в том числе и водохранилищ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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