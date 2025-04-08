Сергей Лазарев вышел из себя из-за российской авиакомпании: вы просто дно

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Взбешённый певец Сергей Лазарев перечислил недостатки российской авиакомпании.

Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев высказал всё, что думает о качестве отечественного авиатранспорта.

"Вы просто дно", — написал артист в социальных сетях.

Сергей Лазарев опубликовал пост с критикой российской авиакомпании. У певца в очередной раз посыпался график из-за нестыковок в работе пассажирских перевозок по воздуху.

"Многочасовые задержки, далее держать после задержек людей в душном самолете по 2 и более часов. Отношение к людям отвратительное", — выразил своё возмущение артист.

Он считает, что так происходит из-за отсутствия международной конкуренции.

Певец не впервые сталкивается с проблемами с перелётами. Однажды он опоздал на съёмки ТВ-шоу из-за длительной задержки рейса.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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