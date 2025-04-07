Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой

Если вы замечали странные блестящие следы на листьях, а капуста словно погрызена мелкой наждачкой — поздравляем, к вам наведались слизни. Эти моллюски способны уничтожить всходы за ночь, и бороться с ними — целая стратегия. Но не спешите хвататься за химию: многие дачники уже выяснили, что лучший результат даёт комбинация натуральных методов.
Слизни не выносят сильных запахов. Поэтому вдоль грядок и по периметру участка можно посадить растения-репелленты:
лук и чеснок,
розмарин и шалфей,
петрушку, базилик и лаванду.
Они не только защищают посадки, но и украшают участок. Особенно удобно высаживать их между рядами — получается "растительный забор" с функцией охраны.
Молодая крапива — ещё один природный союзник. Главное условие: использовать растения до появления семян. Их раскладывают в междурядьях, у основания кустов и по краям грядок. Слизни избегают контакта с её жгучими листьями — и обходят такие зоны стороной.
У слизней нежная кожа, и любые острые, сухие и колючие материалы становятся для них непреодолимым барьером. Вот что стоит рассыпать:
яичную скорлупу (крупно измельчённую),
сухие ракушки,
хвою,
молотую горчицу,
острый молотый перец,
дроблёную кожуру грецкого ореха.
Такие преграды можно выкладывать по краям грядок, вокруг капусты или клубники.
Комбинируйте методы: пряные растения + барьер из колючек + крапива — и ваш огород перестанет быть шведским столом для слизней.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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