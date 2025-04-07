Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерьер, в который влюбляешься с порога — благодаря этим деталям
У гостей челюсть отвисла: обычная квартира, но выглядит как интерьер из фильма про миллиардеров
130 сантиметров глянца и трагедии: как розовая колпица вернулась из модного ада
Как выжать максимум из каждого бака: до 20% экономии топлива без шаманства и мифов
Зарядитесь энергией на целый день с этими утренними бьюти-ритуалами
Новый инвестор спешит на помощь: закрытые фабрики Глории Джинс теперь под защитой Булавы
Долой мифы! Неожиданные факты о питании русских крестьян
Задолженность свыше 10 000 рублей? Вас могут не пустить за границу — как избежать проблем
Сын Михаила Круга обратился к отцу в день рождения шансонье: спасибо, что направляешь сверху

Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой

Садоводство

Если вы замечали странные блестящие следы на листьях, а капуста словно погрызена мелкой наждачкой — поздравляем, к вам наведались слизни. Эти моллюски способны уничтожить всходы за ночь, и бороться с ними — целая стратегия. Но не спешите хвататься за химию: многие дачники уже выяснили, что лучший результат даёт комбинация натуральных методов.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Ароматный щит из растений

Слизни не выносят сильных запахов. Поэтому вдоль грядок и по периметру участка можно посадить растения-репелленты:

  • лук и чеснок,

  • розмарин и шалфей,

  • петрушку, базилик и лаванду.

Они не только защищают посадки, но и украшают участок. Особенно удобно высаживать их между рядами — получается "растительный забор" с функцией охраны.

Крапива — не только для настоя

Молодая крапива — ещё один природный союзник. Главное условие: использовать растения до появления семян. Их раскладывают в междурядьях, у основания кустов и по краям грядок. Слизни избегают контакта с её жгучими листьями — и обходят такие зоны стороной.

Шершавые ловушки

У слизней нежная кожа, и любые острые, сухие и колючие материалы становятся для них непреодолимым барьером. Вот что стоит рассыпать:

  • яичную скорлупу (крупно измельчённую),

  • сухие ракушки,

  • хвою,

  • молотую горчицу,

  • острый молотый перец,

  • дроблёную кожуру грецкого ореха.

Такие преграды можно выкладывать по краям грядок, вокруг капусты или клубники.

Комбинируйте методы: пряные растения + барьер из колючек + крапива — и ваш огород перестанет быть шведским столом для слизней.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Последние материалы
Куриная грудка и морковь — вкусная намазка за 15 минут
Родинка или нет? Что делать, если на коже выросло что-то странное на ножке
Эту ошибку с феном совершают все — и она может стоить вам квартиры
Стоили как квартира: байки, за которые в СССР платили без оглядки на здравый смысл
Уникальная монета за 10 млн рублей! Кто станет обладателем этой реликвии
Это опаснее плохого питания: что отнимает годы жизни
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Грозный, шумный, полезный: крылатый монстр, который патрулирует дачи лучше любой защиты
Актёра Хью Гранта с семьёй задержали в аэропорту Лондона для допроса
Полезный ужин за полчаса: рецепт салата с киноа и запечёнными овощами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.