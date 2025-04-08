Необычно вкусно и по-домашнему: тушёная колбаса с овощами

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо словно создано для уютного вечера: сытное, простое, ароматное — и при этом почти диетическое. Главное — выбрать колбасу из мяса птицы. Тогда овощи будут нежными, а соус — насыщенным, но не тяжёлым. И да, не забудь ржаной хлеб: макая его прямо в сковородку, ты поймёшь, почему это блюдо не нуждается ни в салате, ни в гарнире.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощное рагу

Что понадобится (на 2 порции)

300 г колбасы из птицы

4 небольших картофелины

2 средние моркови

1/2 красной луковицы

1 цуккини или молодой кабачок

2 зубчика чеснока

1 ст. л. топлёного масла

100 мл куриного или говяжьего бульона

1 ст. л. томатного пюре

Соль, чёрный перец — по вкусу

Кинза — для подачи

Как готовить

1. Подготовка овощей

Нарежь лук полукольцами, морковь — соломкой, картофель — пополам, цуккини — кубиками. Чеснок измельчи.

2. Колбаса

Очисти от оболочки и нарежь кружками толщиной около 1-1,5 см.

3. Начинаем обжарку

Разогрей масло в сковороде и пассеруй лук на среднем огне около 3 минут.

4. Первое тушение

Добавь морковь, картофель, влей бульон. После закипания убавь огонь, накрой крышкой и туши 10 минут.

5. Соус и цуккини

Добавь томатное пюре и кубики цуккини. Перемешай, туши ещё 5 минут. При желании — добавь бульон для более сочного результата.

6. Финальный шаг

Положи колбасу в сковороду и готовь ещё 5-8 минут. После выключения дай настояться 5-7 минут под крышкой.

Подача

Посыпь рубленой кинзой и подавай с ломтями ржаного хлеба. Обмакивать — обязательно!

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.



