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Необычно вкусно и по-домашнему: тушёная колбаса с овощами

2:02
Еда

Это блюдо словно создано для уютного вечера: сытное, простое, ароматное — и при этом почти диетическое. Главное — выбрать колбасу из мяса птицы. Тогда овощи будут нежными, а соус — насыщенным, но не тяжёлым. И да, не забудь ржаной хлеб: макая его прямо в сковородку, ты поймёшь, почему это блюдо не нуждается ни в салате, ни в гарнире.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Что понадобится (на 2 порции)

  • 300 г колбасы из птицы

  • 4 небольших картофелины

  • 2 средние моркови

  • 1/2 красной луковицы

  • 1 цуккини или молодой кабачок

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 ст. л. топлёного масла

  • 100 мл куриного или говяжьего бульона

  • 1 ст. л. томатного пюре

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Кинза — для подачи

Как готовить

1. Подготовка овощей
Нарежь лук полукольцами, морковь — соломкой, картофель — пополам, цуккини — кубиками. Чеснок измельчи.

2. Колбаса
Очисти от оболочки и нарежь кружками толщиной около 1-1,5 см.

3. Начинаем обжарку
Разогрей масло в сковороде и пассеруй лук на среднем огне около 3 минут.

4. Первое тушение
Добавь морковь, картофель, влей бульон. После закипания убавь огонь, накрой крышкой и туши 10 минут.

5. Соус и цуккини
Добавь томатное пюре и кубики цуккини. Перемешай, туши ещё 5 минут. При желании — добавь бульон для более сочного результата.

6. Финальный шаг
Положи колбасу в сковороду и готовь ещё 5-8 минут. После выключения дай настояться 5-7 минут под крышкой.

Подача
Посыпь рубленой кинзой и подавай с ломтями ржаного хлеба. Обмакивать — обязательно!

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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