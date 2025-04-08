Необычно вкусно и по-домашнему: тушёная колбаса с овощами

Это блюдо словно создано для уютного вечера: сытное, простое, ароматное — и при этом почти диетическое. Главное — выбрать колбасу из мяса птицы. Тогда овощи будут нежными, а соус — насыщенным, но не тяжёлым. И да, не забудь ржаной хлеб: макая его прямо в сковородку, ты поймёшь, почему это блюдо не нуждается ни в салате, ни в гарнире.
300 г колбасы из птицы
4 небольших картофелины
2 средние моркови
1/2 красной луковицы
1 цуккини или молодой кабачок
2 зубчика чеснока
1 ст. л. топлёного масла
100 мл куриного или говяжьего бульона
1 ст. л. томатного пюре
Соль, чёрный перец — по вкусу
Кинза — для подачи
1. Подготовка овощей
Нарежь лук полукольцами, морковь — соломкой, картофель — пополам, цуккини — кубиками. Чеснок измельчи.
2. Колбаса
Очисти от оболочки и нарежь кружками толщиной около 1-1,5 см.
3. Начинаем обжарку
Разогрей масло в сковороде и пассеруй лук на среднем огне около 3 минут.
4. Первое тушение
Добавь морковь, картофель, влей бульон. После закипания убавь огонь, накрой крышкой и туши 10 минут.
5. Соус и цуккини
Добавь томатное пюре и кубики цуккини. Перемешай, туши ещё 5 минут. При желании — добавь бульон для более сочного результата.
6. Финальный шаг
Положи колбасу в сковороду и готовь ещё 5-8 минут. После выключения дай настояться 5-7 минут под крышкой.
Подача
Посыпь рубленой кинзой и подавай с ломтями ржаного хлеба. Обмакивать — обязательно!
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
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