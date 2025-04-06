Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

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Правильное питание — один из основных факторов, влияющих на похудение. Изменение рациона и контроль калорийности пищи помогают снижать массу тела. Добавьте эти продукты в рацион, и вы увидите, как ваша фигура преобразится.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Прежде, чем начать худеть, важно проконсультироваться с врачом.

Некоторые продукты могут ускорить процесс похудения. Например, рыба (лосось, тунец) содержит много белка и омега-3 жирных кислот. Рекомендуемая порция — около 150-200 г. Яйца полезны, но не более четырёх штук в неделю. Йогурты и творог способствуют контролю аппетита и содержат кальций. Рекомендуемый объём — 200-300 г йогурта или творога в день. Важно есть фрукты и овощи. Овощи, листовая зелень (шпинат, руккола) имеют низкую калорийность и высокое содержание клетчатки. Их можно потреблять до 500 г в день. Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) содержат витамин C и могут быть включены в рацион (1-2 порции в день). Ягоды (черника, малина, клубника) низкокалорийны, рекомендуется есть не более 150-200 г в день. Лучше чередовать с фруктами. Авокадо, семена и орехи можно есть примерно 30-50 г в день. Мононенасыщенные жиры и клетчатка в этих продуктах дают ощущение сытости и помогают наладить метаболизм, сообщает "Чемпионат". Также похудеть помогут специи. Корица, 1/2 чайной ложки в день, помогает нормализовать уровень сахара. Имбирь можно добавлять к пище в свежем виде или в виде чая Перец чили благодаря веществу капсаицину помогает сжигать жиры и увеличивает расход калорий. Есть лучше 1/2-1 чайной ложки в день.

Уточнения

Индивидуальный рацион питания (сокр. ИРП), сухо́й паёк — набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях отсутствия возможности готовить горячую пищу.

