Грядка без скандалов: кто помогает свёкле расти, а кто мешает

Свёкла — королева борща и хозяйка огорода. Она вкусна, полезна, неприхотлива и даёт отличный урожай при минимальном уходе. Но даже у такого скромного овоща есть свои капризы. Один из них — соседи по грядке. Посадите рядом "не тех" — и корнеплод пойдёт в ботву, станет мелким или вовсе зачахнет.
Вот короткий гид по хорошим и плохим соседям свёклы, который поможет избежать ошибок и вырастить идеальные корнеплоды.
Капуста — идеальный партнёр: помогает бороться с вредителями, а свёкла не мешает её росту.
Чеснок и лук — отпугивают насекомых, обеззараживают почву.
Огурцы и томаты — не конкурируют за питание, хорошо уживаются.
Бобовые (горох, фасоль) — обогащают почву азотом, улучшая условия для свёклы.
Клубника — удивительно, но факт: они прекрасно соседствуют.
Пряные травы и цветы (укроп, бархатцы, календула) — защищают от вредителей и добавляют эстетики грядкам.
Морковь — "так себе" сосед. С одной стороны, растения похожи по уходу, с другой — истощают почву одинаково. Если решитесь, обязательно хорошо удобряйте участок.
Горчица — подавляет рост и развитие корнеплода.
Кукуруза — затеняет и забирает много питательных веществ.
Перец — обе культуры угнетают друг друга.
Фенхель, петрушка, мангольд, шпинат — создают дисбаланс в почве, негативно влияя на урожай.
Совет: при посадке учитывайте не только дружбу культур, но и севооборот. Не сажайте свёклу два года подряд на одном месте — это снижает урожай и провоцирует болезни.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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