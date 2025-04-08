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Грядка без скандалов: кто помогает свёкле расти, а кто мешает

1:53
Садоводство

Свёкла — королева борща и хозяйка огорода. Она вкусна, полезна, неприхотлива и даёт отличный урожай при минимальном уходе. Но даже у такого скромного овоща есть свои капризы. Один из них — соседи по грядке. Посадите рядом "не тех" — и корнеплод пойдёт в ботву, станет мелким или вовсе зачахнет.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Вот короткий гид по хорошим и плохим соседям свёклы, который поможет избежать ошибок и вырастить идеальные корнеплоды.

Отличные соседи свёклы

  • Капуста — идеальный партнёр: помогает бороться с вредителями, а свёкла не мешает её росту.

  • Чеснок и лук — отпугивают насекомых, обеззараживают почву.

  • Огурцы и томаты — не конкурируют за питание, хорошо уживаются.

  • Бобовые (горох, фасоль) — обогащают почву азотом, улучшая условия для свёклы.

  • Клубника — удивительно, но факт: они прекрасно соседствуют.

  • Пряные травы и цветы (укроп, бархатцы, календула) — защищают от вредителей и добавляют эстетики грядкам.

А как же морковь

Морковь — "так себе" сосед. С одной стороны, растения похожи по уходу, с другой — истощают почву одинаково. Если решитесь, обязательно хорошо удобряйте участок.

Что свёкла не терпит рядом

  • Горчица — подавляет рост и развитие корнеплода.

  • Кукуруза — затеняет и забирает много питательных веществ.

  • Перец — обе культуры угнетают друг друга.

  • Фенхель, петрушка, мангольд, шпинат — создают дисбаланс в почве, негативно влияя на урожай.

Совет: при посадке учитывайте не только дружбу культур, но и севооборот. Не сажайте свёклу два года подряд на одном месте — это снижает урожай и провоцирует болезни.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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