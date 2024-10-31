Шотландия выбирает электрообои для борьбы с холодом и плесенью

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В Шотландии запускают уникальный проект по отоплению старых домов с использованием электрообоев.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

В стране, где насчитывается более 70 тысяч исторических зданий с устаревшими системами отопления и низкой теплоизоляцией, этот шаг обещает снизить углеродный след и повысить комфорт жителей. Традиционные методы обогрева, такие как печи, больше не справляются с задачей и способствуют высокому уровню теплопотерь и выбросов СО2.

Инициатива, поддержанная Университетами Глазго и Страклайда, Жилищной ассоциацией Западной Шотландии и советом Глазго, направлена на решение этих проблем.

Электрообои состоят из медных полос, покрытых графеном или углеродом, и способны превращать электричество в инфракрасное излучение. При включении тока обои начинают быстро нагревать помещение, избавляя его от холода и сырости, что помогает предотвратить появление плесени. Кроме того, проект призван улучшить качество воздуха внутри помещений, так как сухой и тёплый микроклимат препятствует избыточной влажности — главному врагу старых домов.

Первые образцы электрообоев будут установлены в 12 квартирах в Глазго, и, если проект окажется успешным, его масштабируют на другие районы, что значительно повысит комфорт жителей и станет значимым шагом в снижении выбросов углекислого газа.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском — Alba «белая») — страна в Европе, занимающая северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

