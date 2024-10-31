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Россияне массово отказываются от сливочного масла

1:04
Экономика

Резкое сокращение спроса на сливочное масло в России связано с его подорожанием, которое привело к снижению покупок на 41% по сравнению с предыдущим годом.

Россияне массово отказываются от сливочного масла
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

По словам аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, это объясняется увеличением себестоимости масла, вызванным ростом расходов на сырье, включая сырое молоко и молочные жиры, а также на логистику и упаковку. Дополнительно на стоимость влияет высокая наценка торговых сетей, а производители, столкнувшись с высокими издержками, больше не могут позволить себе предоставлять скидки, что негативно сказывается на конечной цене для потребителей, сообщает ТАСС.

Наиболее значительное снижение спроса было зафиксировано в Брянской области, где продажи сливочного масла упали на 63%. В Архангельской области и Красноярском крае аналогичные показатели достигли 57%, что также демонстрирует серьезное изменение потребительских предпочтений в разных регионах страны.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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