Плазмолифтинг: омолаживающая тайна вашей кожи

Что такое плазмолифтинг и кому он нужен

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина стремится к молодому виду, и современная косметология предлагает различные методики для этого. Одной из эффективных процедур является плазмолифтинг. Врач-косметолог Надежда Пак рассказывает о том, что это такое и как она влияет на внешность.

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Плазмолифтинг представляет собой процедуру, направленную на улучшение качества кожи, уменьшение воспалений и пигментации, а также оздоровление волос и предотвращение их выпадения. Это инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами, которые содержат важные компоненты для клеток кожи.

Перед процедурой проводится общий анализ крови, чтобы исключить воспаления и определить уровень тромбоцитов. За несколько дней до нее необходимо отказаться от противовоспалительных препаратов, тренировок, а также внести изменения в питание и ограничить вредные привычки. Кровь пациента берется в стерильных условиях и обрабатывается в центрифуге. Полученная плазма вводится в кожу тонкой иглой. После процедуры могут остаться синяки и отеки, которые быстро проходят.

Плазмолифтинг используется для решения различных проблем кожи, таких как мимические морщины, пигментация, растяжки, шрамы, возрастные изменения, усталый цвет лица, проявления акне и выпадение волос. Обычно назначается курс из 5 процедур с интервалом 7-10 дней. Для поддержания результатов процедуру можно повторять каждые 6-12 месяцев. Плазма гипоаллергенна и не вызывает чувствительности, поэтому подходит для пациентов с аллергическим анамнезом. После процедуры кожа восстанавливается за 1-2 дня, и реабилитация не требует изменений в образе жизни пациента.