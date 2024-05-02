Сколько гулять с собакой: названо предельное время между прогулками

Стало известно, как часто выгуливать собаку

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди решают завести собаку, не всегда осознавая все обязательства, связанные с этим решением.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собаке требуются регулярные прогулки, даже если вам не хочется, вы в плохом настроении или заняты более важными делами.

Тем не менее, часто встает вопрос: как часто нужно выгуливать собаку? Ведь у каждого есть семья, работа, хобби и другие занятия.

Давайте уточним, как часто следует гулять с питомцем.

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку? Распространено мнение, что достаточно одной прогулки в день, но многие кинологи с этим не согласны. Они рекомендуют минимум две прогулки, и интервал между ними не должен превышать 12 часов.

Количество прогулок также зависит от возраста, состояния здоровья и породы собаки. Например, с собаками маленьких пород можно гулять всего 20 минут.

Однако важно учитывать индивидуальные особенности вашей собаки и её потребности. Иногда им требуется проводить на свежем воздухе больше времени, чтобы они не чувствовали себя подавленными.