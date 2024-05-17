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Любите спагетти, но устали от обычного томатного соуса? Попробуйте путтанеску: острый соус с анчоусами, каперсами и оливками

Путтанеска: острый соус с анчоусами и оливками к спагетти

1:05
Еда

Путтанеска — этот острый соус с анчоусами, каперсами и оливками изобилует насыщенными солёными нотками. Этот соус хорошо сочетается с любыми спагетти.

Путтанеска: острый соус с анчоусами и оливками к спагетти
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 220 г макарон
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 2 чашки нарезанных помидоров, протёртых через сито
  • 4 филе анчоусов, промытых и нарезанных
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 3 столовые ложки каперсов
  • 20 греческих оливок, без косточек и крупно нарезанных
  • 1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца

Приготовление

  1. Отварите макароны.
  2. Нагрейте масло в сковороде на слабом огне, обжарьте чеснок до золотистого цвета. Добавьте протёртые помидоры и готовьте 5 минут. Добавьте анчоусы, томатную пасту, каперсы, оливки и хлопья красного перца. Готовьте 10 минут, периодически помешивая.
  3. Перемешайте макароны с соусом и подавайте.
Итальянская паста с соусом путтанеска
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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