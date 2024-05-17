Любите спагетти, но устали от обычного томатного соуса? Попробуйте путтанеску: острый соус с анчоусами, каперсами и оливками

Путтанеска: острый соус с анчоусами и оливками к спагетти

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Путтанеска — этот острый соус с анчоусами, каперсами и оливками изобилует насыщенными солёными нотками. Этот соус хорошо сочетается с любыми спагетти.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

220 г макарон

1/2 стакана оливкового масла

3 зубчика чеснока, измельчённых

2 чашки нарезанных помидоров, протёртых через сито

4 филе анчоусов, промытых и нарезанных

2 столовые ложки томатной пасты

3 столовые ложки каперсов

20 греческих оливок, без косточек и крупно нарезанных

1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца

Приготовление

Отварите макароны. Нагрейте масло в сковороде на слабом огне, обжарьте чеснок до золотистого цвета. Добавьте протёртые помидоры и готовьте 5 минут. Добавьте анчоусы, томатную пасту, каперсы, оливки и хлопья красного перца. Готовьте 10 минут, периодически помешивая. Перемешайте макароны с соусом и подавайте.