Любите спагетти, но устали от обычного томатного соуса? Попробуйте путтанеску: острый соус с анчоусами, каперсами и оливками

Путтанеска — этот острый соус с анчоусами, каперсами и оливками изобилует насыщенными солёными нотками. Этот соус хорошо сочетается с любыми спагетти.
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Ингредиенты
220 г макарон
1/2 стакана оливкового масла
3 зубчика чеснока, измельчённых
2 чашки нарезанных помидоров, протёртых через сито
4 филе анчоусов, промытых и нарезанных
2 столовые ложки томатной пасты
3 столовые ложки каперсов
20 греческих оливок, без косточек и крупно нарезанных
1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца
Приготовление
Отварите макароны.
Нагрейте масло в сковороде на слабом огне, обжарьте чеснок до золотистого цвета. Добавьте протёртые помидоры и готовьте 5 минут. Добавьте анчоусы, томатную пасту, каперсы, оливки и хлопья красного перца. Готовьте 10 минут, периодически помешивая.